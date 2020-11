Impfzentrum: Vorbereitung läuft

„Wir sind dabei, ein Impfzentrum in der Alsfelder Hessenhalle aufzubauen“, teilt Landrat Manfred Görig nach den ersten Sitzungen des Stabes am Montag mit. „Kurz nach 11 Uhr traf der Einsatzbefehl des Landes ein, im Moment sind wir dabei, alle notwendigen Schritte einzuleiten.“ Involviert seien neben der Kreisspitze und dem Verwaltungsstab das Gesundheitsamt und das Amt für Gefahrenabwehr.„Beim Betrieb des Impfzentrums sind wir dringend auf die Mithilfe von Ärzten und medizinischem Fachpersonal angewiesen“, so der Landrat weiter. Niedergelassene Ärzte, Mediziner im Ruhestand und Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich sind aufgerufen, sich unter impfzentrum@vogelsbergkreis.de zu melden, um die größte Impfaktion, die je in der Bundesrepublik durchgeführt wurde, hier im Vogelsbergkreis zu unterstützen.