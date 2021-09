Impftermine in Lauterbach, Schlitz und Grebenhain

Am Samstag werden in Lauterbach, Schlitz und Grebenhain die zweiten Vor-Ort-Impftermine durchgeführt. Geimpft wird jeweils zwischen 9 und 13 Uhr.



In Lauterbach hat sich der Ort geändert, die Impfungen werden in den Räumen der Volkshochschule, An der Wascherde 26, durchgeführt.



In Schlitz und Grebenhain bleibt alles wie gehabt: Geimpft wird im Dorfgemeinschaftshaus Hutzdorf in der Lindenstraße 33 und in der Grebenhainer Großsporthalle in der Hauptstraße 57.

