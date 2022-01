Impftermine für Kinder

An den beiden kommenden Wochenenden (am 22. und 23. Januar sowie am 29. und 30. Januar) werden im Impfzentrum des Vogelsbergkreises in der Alsfelder Hessenhalle wieder Impftermine für Kinder ab 5 Jahre angeboten. Geimpft wird jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Die Termine können über die Seite junior.impfspringer.de oder alternativ unter 06641/977-1150 gebucht werden.



Nicht vergessen: Versichertenkarte und Impfausweis zur Impfung mitbringen. Die Kinder müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.