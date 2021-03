Der „Impfspringer“ ist gefragt – und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen haben sich bis zum Donnerstagnachmittag rund 3.000 Personen für einen Impftermin registrieren lassen, zum anderen berichten zahlreiche Medien auch überregional über das Projekt. So stand der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Erich Wranze-Bielefeld, nicht nur vor einer RTL-Kamera Rede und Antwort, sondern wurde auch vom ZDF interviewt. Der Beitrag wird voraussichtlich am Freitag in der Drehscheibe, die ab 12.10 Uhr ausgestrahlt wird, zu sehen sein.

