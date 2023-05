Im August geht es zehn Tage nach Usedom

Auf nach Usedom! Das Vogelsberger Jugendamt bietet vom 4. bis 14. August eine Jugendfreizeit für 12- bis 15-Jährige auf der Ostsee-Insel Usedom an. Untergebracht ist die Gruppe im Jugendferienpark Ahlbeck der Sportjugend Berlin. Die Jugendlichen schlafen in Acht-Personen Zelten mit Holzfußboden. Für sportliche Aktivitäten stehen Streetball-Plätze, ein Bolzplatz, Tischtennisplatten und ein Badmintonplatz zur Verfügung. Der direkt an das Gelände grenzende Sandstrand lädt zum Volleyballspielen und anderen Aktionen ein. Geplant sind einige Ausflüge in die Region, es wird aber auch ausreichend Zeit bleiben, um an den Strand zu gehen. Im Teilnahmebeitrag von 520 Euro sind An- u. Abreise, Übernachtung sowie Vollverpflegung enthalten. Die An- und Abreise erfolgt mit dem Zug. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.freizeiten-bildung.de