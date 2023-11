„Ich bin Jude – Euer Antisemitismus ist mein Alltag“

Am Donnerstag, 23. November, findet in den Räumen der Volkshochschule des Vogelsbergkreises (vhs) in Alsfeld, im Klaggarten 6, von 19 bis 21 Uhr eine Buchvorstellung mit dem Autor Reiner Engelmann statt. In seinem Buch macht Engelmann den Antisemitismus von heute an einem konkreten Beispiel deutlich.Darin geht es um Simon Weiß, der in Frankfurt lebt, das Gymnasium besucht und Mitglied im Fußballverein ist. Soweit alles ganz normal – außer der Tatsache, dass Simon Jude ist. Für ihn ist das nichts Besonderes, doch in der Schule wird er deswegen gehänselt, drangsaliert und gemobbt. Seine Angst wird immer größer und seine Noten immer schlechter. Als Simon schließlich zur Zielscheibe zweier Mitschüler wird und die Gewalt gegen ihn eskaliert, ist die Schule überfordert. Simon muss selbst einen Weg finden, wie er mit dem Hass gegen Juden umgehen will.Der Autor Reiner Engelmann wurde 1952 in Völkenroth geboren. Nach dem Studium der Sozialpädagogik war er im Schuldienst tätig, wo er sich besonders in den Bereichen der Leseförderung, der Gewaltprävention und der Kinder- und Menschenrechtsbildung starkmachte. Für Schulklassen und Erwachsene organisiert Reiner Engelmann regelmäßig Studienfahrten nach Auschwitz. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Anthologien und Bücher zu gesellschaftlichen Brennpunktthemen.Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder per E-Mail an info@vhs-vogelsberg.de gebeten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vhs-vogelsberg.de