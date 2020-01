Pressemitteilung BoxID: 781089 (Kreisausschuss des Vogelsbergkreises)

Hoher Besuch in der Kreisverwaltung

Sternsinger statten auf dem Weg durch die Region der Verwaltung einen Besuch ab

Großer Bahnhof im Dienstzimmer des Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Jens Mischak: Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Haupt- und Personalamts empfing der Erste Kreisbeigeordnete dort die Heiligen Drei Könige in Person der Sternsingerinnen Dorothea, Lara und Leonie. Die drei sind nun gemeinsam mit den beiden Betreuern Beate Schimanski und Bernd Staubach sowie etwa 60 weiteren Kindern und ehrenamtlichen Helfern in etwa 1.500 Haushalten der Region unterwegs. Rund um das Dreikönigsfest am 6. Januar ziehen sie nun drei Tage in und um Schlitz, Lauterbach und Wartenberg von Haustür zu Haustür und bringen den Segen „Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“ über den Haustüren an.



Die Kinder aus der Pfarrgemeinde Sankt Peter und Paul Lauterbach-Schlitz sammeln Geld für die inzwischen 62. Aktion Dreikönigssingen. Vom Kindermissionswerk iniitiert, nehmen dieses Jahr wieder etwa 300.000 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland daran teil. Unter dem Motto „Segen bringen – Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ sammeln die Sternsinger Spenden, die jährlich mehr als 1.400 Projekte für Kinder in Not unterstützen. Im Fokus steht in diesem Jahr das Beispielland Libanon, das von jahrelangem Bürgerkrieg gezeichnet ist und in dem Menschen vieler unterschiedlicher Konfessionen zusammenleben. Nach dem Ausbruch des Krieges im Nachbarland Syrien hat der Libanon viele Flüchtlinge aufgenommen.



Seit 1959 die erste Aktion gestartet wurde, ist das Dreikönigssingen eine der größten Solidaritätsaktionen, bei der sich Kinder und Jugendliche für Gleichaltrige einsetzen.



Der Erste Kreisbeigeordnete Dr. Jens Mischak unterstützt die Aktion im Namen des Vogelsbergkreises sehr gerne. „Ihr habt toll gesungen. Dafür und für euren Segen bedanke ich mich sehr herzlich bei euch“, sagte er beim Empfang und wünschte den Sternsingern viel Erfolg bei ihrer besonderen Aufgabe.

