Höhepunkt im Jubiläumsjahr: Oberhavel feierte 30. Geburtstag mit Festakt, Film und Buchpremiere

Landrat Manfred Görig und Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak übergeben Gastgeschenk

Bilder und Stimmen aus Oberhavel, ausgezeichnete Projekte, besondere Menschen – der Partnerkreis Oberhavel feierte am vergangenen Freitag seinen 30. Geburtstag mit einem Festakt und mehr als 300 geladenen Gästen – darunter auch einer Delegation aus dem Vogelsbergkreis. Landrat Alexander Tönnies und Kreistagsvorsitzender Dr. Wolfgang Krüger begrüßten Gäste aus dem In- und Ausland. Darunter waren politische Weggefährten, Vertreter aus der Wirtschaft, Freunde und Partner, die in Oberhavel etwas bewegt haben und noch immer bewegen.



Unter den Gästen waren etwa der langjährige Oberhavel-Landrat Karl-Heinz Schröter, der 2014 Brandenburgs Innenminister wurde, und Ludger Weskamp, der heute Chef des Ostdeutschen Sparkassenverbandes ist. Auch Gäste aus Oberhavels Partnerlandkreisen, dem Vogelsbergkreis sowie Siedlce und Biala Podlaska in Polen, wohnten dem Festakt bei. Landrat Manfred Görig und Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak überreichten dabei ein besonderes Gastgeschenk: eine Feuertonne mit einer Gratulation zum 30-jährigen Bestehen und mit den Wappen der beiden Landkreise.



„Wir feiern heute gemeinsam einen Geburtstag! Wir feiern die Geburtsstunde unseres Kreises Oberhavel, ein Bund fürs Leben aus den Kreisen Gransee und Oranienburg“, eröffnete Landrat Alexander Tönnies den Abend. „Wie auf einer Perlenkette reihen sich nun 30 gemeinsame Jahre aneinander. Auf eine so lange gemeinsame Zeit zurückzublicken, ist ein schönes Gefühl.“



An diesem besonderen Abend feierten der Film „30 Jahre Oberhavel“ und die Festschrift zum Geburtstag, die erste Chronik für Oberhavel, Premiere. „Die Neuerscheinung ist mehr als 200 Seiten stark und bildet Oberhavel in all seinen Facetten ab. Sie bietet neben Anekdoten, Kuriositäten und Gesichtern aus Oberhavel auch spannende Beiträge zur Historie der Region“, sagte Landrat Tönnies.



Besondere Höhepunkte der Festveranstaltung waren die Verleihungen des Ehrenpreises für Toleranz und Zivilcourage und des Kulturförderpreises des Landkreises Oberhavel sowie des Innovationsförderpreises, den der Landkreis und der Mittelstandsverband Oberhavel gemeinsam vergeben.



Moderiert wurde der Abend in der MBS-Arena der Turm-Erlebniscity in Oranienburg von TV-Moderatorin Charlotte Würdig. Die musikalische Gestaltung übernahmen die Mitarbeiterband der Kreisverwaltung sowie Künstler der Kreismusikschule.



Hintergrund



Am 6. Dezember 1993 trat in Brandenburg die Kreisgebietsreform in Kraft: Aus 38 wurden an diesem Tag 14 Landkreise und aus sechs kreisfreien Städten vier. Aus den Altkreisen Oranienburg und Gransee entstand der heutiger Landkreis Oberhavel.