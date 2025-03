Eine Infoveranstaltung zum Thema „Hochbegabung! Was ist das?“ bietet die vhs des Vogelsbergkreises am Mittwoch, 26. März, von 18 bis 20.15 Uhr in Lauterbach, Obergasse 44, an. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die wissen möchten, was man unter Hochbegabung versteht, wie sich Hochbegabung bei Kindern zeigt und wie man damit umgeht.Anmeldeschluss ist am 21. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.