Hilfe für die erste Lebensphase

Pflegekinderwesen, Kindertagespflege, Familienservice Frühe Hilfen und Erziehungsberatung – zuweilen sperrige Begriffe, hinter denen sich letztendlich einer der Kernbestandteile der Arbeit des Jugendamtes des Vogelsbergkreises verbirgt: Kindern und Familien eine Anlaufstelle und Hilfsangebot zu sein. Am großen Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen des Vogelsbergkreises, das am Samstag, 24. September ab 11 Uhr rund um die Schule an der Wascherde in Lauterbach gefeiert wird, stellt das Jugendamt unter anderem sein Angebot für junge Familien und Kinder vor, denn „nicht allen Menschen ist bewusst, dass wir sehr viel mehr sind, als nur die anonyme Verwaltungs- und Eingriffsbehörde“, unterstreicht Helmut Benner, stellvertretender Amtsleiter und zuständiger Sachgebietsleiter.„Die Frühen Hilfen sind ein niedrigschwellies und bedarfsorientiertes Angebot für Schwangere und Eltern mit Kindern bis 3 Jahren“, sagt Benner. Unbürokratisch und flexibel geben die Frühen Hilfen Informationen und vermitteln Unterstützungsangebote. „Gemeinsam mit Partnerinstitutionen bieten wir zum Beispiel eine Familienbegleitung an, die Familien bei persönlichen Schwierigkeiten unterstützt und somit entlasten will“. Dabei gehe es oft um alltagspraktische Hilfen. Begleitung zu Kinderärzten, Einkäufen oder bei Behördengängen seien einige Beispiele. Auch die Beratung durch eine Familien-Kinderkrankenschwester für alle Fragen rund um gesundes Aufwachsen kann beim Familienservice angefragt werden. „Das Angebot will Familien frühzeitig unterstützen – möglichst bevor sich das Gefühl von Überforderung entwickelt“, sagt Benner.Auch die Fachstellen Pflegekinderwesen und Kindertagespflege stellen ihr Angebot am Jubiläumsfest vor. Das Pflegekinderwesen qualifiziert und begleitet Pflegefamilien die Kinder bei sich aufnehmen, deren Eltern vorübergehend oder längerfristig die Verantwortung nicht selbst übernehmen können. „Wir wollen dazu aufklären, um so die Scheu vor dieser wichtigen Aufgabe zu nehmen“, unterstreicht Benner.Der Bedarf für Kindertagesbetreuung ist groß, und „das Angebot der etwa 50 Kindertagespflegestellen im Vogelsbergkreis wird flächendeckend in Anspruch genommen“, sagt der stellvertretende Amtsleiter. Tagesmütter und Tagesväter kümmern sich im familiären Umfeld um bis zu fünf Kleinkinder „In einem Grundqualifizierungskurs, der in Kooperation mit unserer Volkshochschule jährlich angeboten wird, werden die vom Jugendamt überprüften angehenden Kindertagespflegepersonen umfassend auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet, um dann mit einer Erlaubnis zur Kindertagespflege Kinder beim Aufwachsen zu begleiten“, erläutert Benner.Weiterer Bestandteil des Infoangebotes am Festtag: Die Erziehungsberatung des Jugendamtes. Denn diese ist im Vogelsbergkreis besonders, da im Kreisgebiet mehrere Netzwerkpartner ein niedrigschwelliges Beratungsangebot aufgebaut haben. So können Kinder und Jugendliche in allen Teilen des Kreisgebietes – auch losgelöst von den Eltern – Beratung und Hilfe bekommen. Gemeinsam mit den freien Trägern halte man so ein breites, sehr schnelles, individuelles und flexibles Angebot vor, das auch aufsuchende Beratung zu Hause ermöglicht.„All das immer gedacht unter dem Dach der sozialraumorientierten Kinder- und Jugendhilfe, zu der wir ebenso im Rahmen des Jubiläumsfests informieren werden“, verspricht er und lädt interessierte Familien ein, sich zu Beratungs- und Hilfsangeboten sowie Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort zu informieren.Eine stets aktualisierte Programmübersicht und weitere Informationen zum Jubiläumsfest am Samstag finden Interessierte auf www.vogelsbergkreis.de/wirfeiern