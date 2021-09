Hessische BioTage: Einzigartige Einblicke und Mitmachaktionen für Groß und Klein

Wie sieht die Tierhaltung auf einem Biohof aus? Wie wird Bio-Wurst hergestellt? Wo gibt es Innovationen in der Öko-Landwirtschaft hier vor Ort? All das und vieles mehr können Besucher der Hessischen BioTage hautnah erleben. Die Ökomodell-Regionen und zahlreiche Betriebe aus Vogelsberg und Hessen öffnen ihre Tore und laden zum Mitmachen und Anschauen ein. Die ersten Hessischen BioTage stehen unter dem Motto „Ökologisch. Regional. Nachhaltig“ und finden vom 10. bis 19. September statt. Dieses Jahr werden die Aktionstage erstmals hessenweit durchgeführt und laden dazu ein, das vielfältige Angebot an Bio- und regionalen Erzeugnissen mit allen Sinnen zu erfahren. Erzeuger und Verarbeiter öffnen ihre Tore und zeigen, was ökologischer Landbau in der Praxis bedeutet und wie regionale Lebensmittel entstehen.Zum Auftakt der Aktionstage im Vogelsberg findet eine Radtour der Ökomodell-Region und des ADFC am 12. September statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in Lauterbach am Alten Südbahnhof. Eine zweite Gruppe fährt als Familientour von Alsfeld an der Bleiche um 10.00 Uhr los. Beide Touren haben als Ziel den Demeterhof Schwalmtal in Hopfgarten. Für alle, die noch weiter in die Pedale treten wollen, stellt der Bauernhof Hamel in Storndorf das zweite Ziel des Tages dar.Am 14. September von 19.30 bis 21 Uhr bringt Dr. Anita Idel in einem Online Vortrag Interessierten den Wert nachhaltiger Beweidung näher. Unter dem Titel „Kühe – Bienen - Augenweiden“ werden die Zusammenhänge zwischen Weidehaltung, Klimaschutz und Artenvielfalt anschaulich präsentiert.Am 16. September lädt die Biometzgerei Alsfelder BioFleisch zu einer Betriebsbesichtigung und Verkostung zwischen 10 und 12 Uhr in den Pfarrwiesenweg 5 nach Alsfeld ein.Am 18. September öffnet Hof Lorenzen zwischen 10 und 17 Uhr die Tür zum Hühnermobil in mehreren Führungen, auch geeignet für Familien. Dabei werden die Besonderheiten der mobilen Hühnerhaltung gezeigt, Hühner gefüttert und Eier gesammelt.Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung findet man unter:In ganz Hessen wartet auf Besucher ein buntes und vielfältiges Veranstaltungsprogramm, das zum Mitmachen einlädt. Vom Tag auf dem Bauernhof über Koch- und Back-Workshops bis zur Radtour wird für Groß und Klein viel Abwechslung geboten. Dabei können Besucher beispielsweise nicht nur sehen, wie artgerechte Tierhaltung aussieht oder wie aus Milch Käse entsteht. Die Hessischen BioTage bieten auch Gelegenheit, Landwirten direkt Fragen zu stellen, die die Verbraucher beschäftigen. Das komplette Veranstaltungsproramm ist unter www.oekomodellregionen-hessen.de abrufbar.Über die Ökomodell-RegionenDie hessischen Ökomodell-Regionen suchen Wege, um die steigende Nachfrage nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln stärker aus der heimischen Landwirtschaft zu decken und das Bewusstsein der Verbraucher für regionale Kreisläufe und biologisch erzeugte Lebensmittel zu schärfen. Sie sind Teil des hessischen Ökoaktionsplans und sind Ansprechpartner für Landwirte, regionale Erzeuger, Verarbeiter und den Handel.