Herbstmesse 2024: Vogelsbergkreis ist am Start

Zum 21. Mal startet am Freitag, 1. November, die Herbstmesse in der Alsfelder Hessenhalle. Mehr als 200 Aussteller stellen sich dort auf mehr als 8.000 Quadratmetern vor – und der Vogelsbergkreis ist mit einem umfangreichen Programm mit von der Partie. Vom Start ins Berufsleben, über die berufliche Zukunft bis hin zu Prävention im Alter, Zahngesundheit, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Bewegungsimpulsen, Sportförderung sowie Pflegethemen reicht das Angebot.



Zum Auftakt der Messe am Freitag stellen die Fachstelle „Prävention im Alter“ und der Pflegestützpunkt Vogelsberg von 10 bis 17 Uhr ihr Angebot vor. Interessierte erfahren bei den Expertinnen alles rund um die Themen Pflege, Versorgung sowie weitere Hilfsangebote.



Am Samstag informieren die Expertinnen und Experten des Haupt- und Personalamts sowie des Amts für Wirtschaft und den ländlichen Raum (AWLR) zu Karrierechancen in der Kreisverwaltung sowie den „Tagen der Ausbildung“, die junge Menschen im Vogelsbergkreis bei der Berufswahl unterstützen.



Zum Finale der Herbstmesse stehen am Sonntag Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur sowie Bewegung, Gesundheit und Sportförderung auf der Agenda: Dominic Günther, Bewegungskoordinator des Vogelsbergkreises, stellt sein Angebot ebenso vor, wie Anke Koch von der Sportförderung des Vogelsbergkreises. Neben dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege und dem Jugendzahnärztlichen Dienst des Gesundheitsamts sind ebenso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur im AWLR vor Ort, heißt es in der Pressemitteilung des Vogelsbergkreises abschließend.

