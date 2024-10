„Heinrich Dittmar und die Aufarbeitung der NS-Zeit in Alsfeld" mit Dr. Monika Hölscher

Premiere: Die Alsfelder Historikerin Dr. Monika Hölscher stellt am 9. November – im Anschluss an die Gedenkveranstaltung anlässlich der Pogromnacht – erstmals ihr Buch „Heinrich Dittmar und die Aufarbeitung der NS-Zeit in Alsfeld" vor. Der kostenfreie Vortrag findet von 18.30 bis 20 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld statt.



Lokalhistoriker Heinrich Dittmar, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte, hat sich wie kein anderer um die Aufarbeitung der NS-Geschichte in Alsfeld und dem Vogelsbergkreis verdient gemacht, so die vhs in einer Pressemitteilung. Durch seine Veröffentlichungen konnte Dittmar Kontakte zu vielen Überlebenden des Holocaust und deren Kinder und Kindeskinder knüpfen. Die Begegnungen mit diesen Menschen haben ihn nachhaltig geprägt, er widmete sein Leben dem Kampf gegen Vergessen und Antisemitismus und setzte sich für die Versöhnung von Christen und Juden ein.



Sein Lebenswerk und die Erinnerungen von Zeitzeugen stehen im Mittelpunkt des Vortrages mit Autorin Dr. Monika Hölscher. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Arbeit und Leben statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 06631/792-7700.



Die Gedenkveranstaltung anlässlich der Pogromnacht findet um 17 Uhr an der Synagoge in Alsfeld statt.

