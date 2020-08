Handlungsfeld "Vereinbarkeit von Familie und Beruf" trifft sich

Das Handlungsfeld „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ des Familienbündnisses Vogelsberg trifft sich am Mittwoch, 26. August, um 10 in Alsfeld-Altenburg, Am Schlossberg 32.Besprochen werden sollen unter anderem die Handlungsfeldarbeit in Zeiten von Corona sowie die weitere Planung.Aufgrund der Corona-Pandemie werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, sich telefonisch unter 06631/961618 oder per E-Mail an katharina.barth@vogelsbergkreis.de anzumelden.