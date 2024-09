Haftung und Versicherung im Verein

Am Freitag, 27. September, geht es ab 18.30 Uhr in der vhs Lauterbach, Raum 18, um „Haftung und Versicherung für Vereinsvorstände und Übungsleiter“. Dozent Thomas Litzinger wird dort unter anderem auf die Haftung des Vorstandes, die Absicherung des Ehrenamtes in der gesetzlichen Unfallversicherung (BG), die Versicherung und Tätigkeit der Übungsleiter, auf Minderjährige als Übungsleiter, Sach- und Geldleistungen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft für Ehrenamt und Trainer, die Problematiken von Arbeitseinsätzen im Verein und die Versicherung von Vereinsmitgliedern eingehen. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 19. September, möglich.Die verbindliche Anmeldung ist über yourls.vogelsbergkreis.org/qualifizierungsprogramm möglich. Wenn für den Kurs Kosten anfallen, wird eine Rechnung ausgestellt. Einige Tage vor Kursbeginn erhalten Teilnehmer eine Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post von der Volkshochschule. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, sollten allerdings weniger als sieben Anmeldungen eingehen, kann ein Kurs nicht durchgeführt werden. Abmeldungen sind nur bis zum jeweils genannten Anmeldeschluss kostenfrei.Weitere Fragen zur Anmeldung und den Kosten der einzelnen Workshops beantwortet Sandra Obenhack per Telefon unter 06641/ 977-3404. Die Ehrenamtskoordination ist ebenfalls unter ehrenamt@vogelsbergkreis.de per E-Mail zu erreichen.Das Qualifizierungsprogramm des Vogelsbergkreises wird mit finanzieller Unterstützung durch das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales angeboten.