Noch bis zum 6. September läuft die Gutschein-Verlosung der vhs des Vogelsbergkreises, bei der es vhs-Gutscheine im Wert von jeweils 30 Euro zu gewinnen gibt. Teilnehmen kann man über einen Teilnahmecoupon, der im neuen vhs-Journal zu finden ist, das seit kurzem kreisweit an den bekannten Stellen zur kostenfreien Mitnahme ausliegt. Jeder ausgefüllte und bis zum Stichtag an die vhs geleitete Teilnahmecoupon nimmt an der Verlosung teil. Die Gutscheine können dann gleich für einen der neuen vhs-Kurse eingelöst werden, die ab dem 6. September kreisweit starten.Informationen rund um das Kursprogramm der vhs sind über die Internetseite www.vhs-vogelsberg.de zu erhalten oder telefonisch unter 06631/792-7700.