„Gute Beispiele im Ehrenamt“

„Bürgerschaftliches Engagement ist ein wichtiger Baustein der Zivilgesellschaft“, sagt Landrat Manfred Görig (SPD) und wirbt deshalb für einen Wettbewerb des Handlungsfelds „Bürgerschaftliches Engagement“ im Bündnis für Familie im Vogelsberg. „Mithilfe dieses Wettbewerbs sollen gute Praxisbeispiele für ehrenamtliche Tätigkeiten im Kreis gefunden und damit die Vielfalt der Ideen im ehrenamtlichen Engagement sichtbar gemacht und belohnt werden.“Ehrenamtliches Engagement findet in vielen Gesellschaftsbereichen statt. Neben den klassischen Betätigungsfeldern, wie zum Beispiel Sport, Musik und Kultur, gibt es innerhalb und außerhalb von Vereinen zum Teil ganz besondere Initiativen, die mit viel Kreativität ehrenamtliche Arbeit leisten. „Solche neuen, beeindruckenden und nachahmenswerten Ideen bleiben allerdings oft im Verborgenen“, sagt Landrat Görig und wirbt deshalb für den Wettbewerb.Daran teilnehmen können langfristig angelegte oder projektbezogene Initiativen aus dem Vogelsbergkreis. Das Engagement muss nicht zwangsläufig in einem eingetragenen Verein ausgeübt werden. Ausgezeichnet wird nicht eine Person oder ein Verein, sondern eine Idee, die umgesetzt wurde oder wird. Vorschlagen können sich nicht nur die Vereine oder Initiativen selbst, alle Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge einreichen.Eine Jury des Vogelsberger Bündnisses prüft die Bewerbungen und behält sich vor, die Bewerbungen auch vor Ort zu prüfen.Alle Teilnehmer erhalten in einer Feierstunde im Frühjahr 2023 eine Urkunde des Bündnisses für Familie Vogelsberg, überreicht durch Landrat Manfred Görig. Für die Erstplatzierten stellt die Manteuffel-Stiftung aus Lauterbach Geldpreise zur Verfügung.Die Teilnahmeunterlagen finden Interessierte auf der Website des Kreises unter https://www.vogelsbergkreis.de/... Bewerbungsschluss für den Wettbewerb ist der 31. Januar 2023.