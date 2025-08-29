Kontakt
Gruppe "Inklusion und Chancengleichheit" trifft sich

Koordinatorin stellt sich vor

Die neue Koordinatorin des Vogelsberger Familienbündnisses, Fleur Frenk, stellt sich beim nächsten Treffen der Unterarbeitsgruppe „Inklusion und Chancengleichheit“ in der Arbeitsgruppe „Familie“ vor. Das Treffen findet am Donnerstag, 4. September, um 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes in Lauterbach statt. Zudem berichten Bewegungskoordinator Dominic Günther und der kommunale Behindertenbeauftragte Hans-Jürgen Röhr unter anderem über die Errichtung zweier Bewegungsparks in Herbstein und Alsfeld und sie werfen einen Blick auf das Bevorstehende Sportfestival in Stockhausen.
