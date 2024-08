Grundlagen in Französisch

Ab Mittwoch, 11. September, werden an zehn Terminen in der Windbergschule Freiensteinau, Hauptgebäude, Eingang links, 2. Obergeschoss, die Grundlagen der französischen Sprache erlernt. Der Grundlagenkurs der vhs des Vogelsbergkreises richtet sich an Interessierte, die sich bei Reisen nach Frankreich oder Besuchen französischer Freunde verständigen möchten. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.