Grüne Technologie, Marktinstrumente und Klimawandel?

Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises (vhs) bietet in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen am Mittwoch, 4. März, von 19.30 bis 21 Uhr eine Veranstaltung im Hotel Klingelhöfer in Alsfeld an. Das Thema des Abends lautet „Kritik an der grünen Ökonomie“.Angesichts der wachsenden Mahnungen, wirksame Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz zu ergreifen, taugen da grüne Technologien und Innovationen als Lösungsangebote für den ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft? Lassen sich Wirtschaftswachstum und Ökologie überhaupt miteinander vereinbaren? Und: Können Marktinstrumente wie der Klimahandel dabei helfen, die Umwelt zu retten? Welche Schritte sind notwendig, um eine sozial-ökologische Veränderung zu erreichen? Darüber können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Abend mit Thomas Fatheuer sprechen. Thomas Fatheuer ist Sozialwissenschaftler und Mitautor des Buches "Kritik der Grünen Ökonomie".Für weitere Fragen erreichen Interessierte die Volkshochschule unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder per Email an info@vhs-vogelsberg.de