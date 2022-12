Grippeschutzimpfung jetzt – der beste Schutz gegen Influenza-Erkrankungen

Es ist wieder Grippeschutz-Zeit: Das Vogelsberger Gesundheitsamt weist darauf hin, dass diese Schutzimpfungen - insbesondere für Risikopatienten – sehr wichtig sind, um in der beginnenden Grippewelle schwere Influenza-Verläufe zu verhindern und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Im Vogelsbergkreis wurden beispielsweise bis vor drei Wochen lediglich ein bis fünf Influenza-Fälle wöchentlich dem Gesundheitsamt gemeldet. Letzte Woche waren es elf Fälle und in dieser Woche sind es bereits 20 Meldefällen.



Das Robert Koch-Institut empfiehlt eine Influenzaimpfung vor allem für Menschen, die ein besonders hohes Risiko für schwere Verläufe einer Influenza oder von COVID-19 haben. In der Risikogruppe ist die Impfquote jedoch nach wie vor zu niedrig.



Dr. Henrik Reygers, leitender Amtsarzt des Vogelsbergkreises, führt hierzu aus: „Besonders gefährlich ist die saisonale Grippe für ältere Menschen, chronisch Kranke und immungeschwächte Personen. Auch sollten sich Schwangere und all jene impfen lassen, die aus beruflichen Gründen viel und engen Kontakt zu anderen Menschen haben, wie beispielsweise medizinisches Personal, also Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sowie Rettungsdienstkräfte und Altenpflegepersonal.“