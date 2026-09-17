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Günter Herles neuer Vorsitzender

Kreisseniorenbeirat konstituiert sich – Beauftragter Hans-Jürgen Schäfer stellt sich vor

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Günter Herles ist neuer Vorsitzender des Kreisseniorenbeirats. Der Schwalmtaler wurde in der konstituierten Sitzung in der Kreisverwaltung in Lauterbach einmütig an die Spitze des Beirats gewählt. Seine beiden Stellvertreter sind Walter Traud aus Herbstein und Johanna Krüger aus Wartenberg.

Zunächst würdigte Landrat Dr. Jens Mischak die Arbeit des Seniorenbeirats, der sich in der Vergangenheit in seinen Sitzungen in sehr wertvollen Vorträgen über die verschiedensten Themen informiert hat. Zudem stellte er mit Hans-Jürgen Schäfer den neuen Beauftragten für Senioren und Inklusion vor.

24 Jahre war Schäfer Bürgermeister in Schlitz und hatte dort zu Beginn seiner Amtszeit einen Seniorenbeirat ins Leben gerufen, den es heute noch gibt. Im Rückblick erinnert er an mannigfaltige Veranstaltungen, an Vorträge, Tagesausflüge, Oktoberfeste, die regelmäßigen Seniorenreisen im Frühjahr und die einwöchigen Flugreisen im Herbst. „Wir haben uns auch mit den Problemen befasst – vom Schlagloch im Bürgersteig, über die schlechte Busverbindung bis hin zum Einkaufsbus, der nicht fuhr“, schilderte Hans-Jürgen Schäfer im Seniorenbeirat. „Es waren die Dinge des täglichen Lebens, die wir im Schlitzer Seniorenbeirat besprachen und die nach Möglichkeit abgestellt wurden.“

Für seine neue Aufgabe als Seniorenbeauftragter des Kreises hat sich Schäfer drei Schwerpunktthemen vorgenommen: Einsamkeit bei Senioren, Pflege und Digitalisierung. „Viele ältere Menschen sind sehr einsam, da müssen wir gegenarbeiten und gesellige Veranstaltungen anbieten“, schlägt Schäfer vor. „Das kann ein Mittagstisch sein, ein Kaffeetrinken oder ein kleiner Ausflug.“

Im Bereich Pflege will er eruieren, welche Möglichkeiten und Angebote es im Vogelsbergkreis gibt. „Wir könnten das Thema intensiv im Seniorenbeirat behandeln“, schlägt er vor. In seiner Funktion als Seniorenbeauftragter sieht er sich als Anlaufstelle, die wichtige Kontakte und Verbindungen herstellt.

„Wir stehen einer digitalen Welt gegenüber“, so Schäfer weiter. „Es kann aber am Ende nicht sein, dass ich keine Brötchen mehr kaufen kann, weil ich kein Handy habe, Bankgeschäfte nur mit Hilfe des Enkels möglich sind und ich im Supermarkt teurer einkaufe, weil ich die App nicht habe“, kritisierte Schäfer. „Ältere Menschen wollen sich von der gesellschaftlichen Entwicklung nicht abhängen lassen“, machte er abschließend deutlich.

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