Glückliches Händchen beim Gewinnspiel

Schüler der Vogelsberger Pflegeakademie gewinnt 1000 Euro für die Klassenkasse

Damit hatte Solomon Tsegay Tesfay aus Ulrichstein wohl nicht gerechnet, als er bei einem Gewinnspiel der Firma „opta data“ auf der Messe „Altenpflege 2022“ in Essen mitmachte: Tesfay, der den schulischen Teil seiner Ausbildung zum Pflegefachmann an der Pflegeakademie des Vogelsbergkreises absolviert, gewann 1000 Euro für seinen Ausbildungskurs.



Der 23-Jährige arbeitet im Haus am Schlossblick in Ulrichstein und war mit weiteren Auszubildenden aus der Einrichtung sowie Kolleginnen und Kollegen auf der Messe zu Gast und nahm dort für seinen Ausbildungskurs am Gewinnspiel teil. Daher kann sich jetzt der gesamte Kurs G.10.21 der Pflegeakademie des Vogelsbergkreises – samt Kursleiterin Sonja Tamm – riesig über den Gewinn freuen.



Die Schülerinnen und Schüler haben sich darauf geeinigt, ein eigenes Kurskonto zu eröffnen, auf dem die Gewinnsumme vorerst „geparkt“ wird. Sie möchten die Summe durch regelmäßige pro-Kopf-Beiträge noch weiterwachsen lassen und diese am Ende der Ausbildung, im Spätsommer/Herbst 2024, für eine große Abschlussfeier nutzen. Die Ideen dazu werden bereits jetzt geschmiedet.