Glückliche Gewinnerin gezogen

„Wann wurde das Familienbündnis gegründet?“ oder „Wie heißt die Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema ‚Gesundheit‘ befasst?“ Zwei der vielen Fragen, die am Stand des Vogelsberger Bündnis für Familien am Bürgerfest zum 50. Jubiläum des Vogelsbergkreises diskutiert wurden. Denn das Familienbündnis hatte sich zum Jubiläumsfest etwas Besonderes überlegt: ein Gewinnspiel mit Fragen rund um das Bündnis und einem 100-Euro-Einkaufsgutschein als Gewinn. Über diesen darf sich nun Joana-Milena Krämer freuen, die bei der Ziehung in der Lauterbacher Kreisverwaltung am meisten Glück hatte.Neben dem Gewinnspiel gab es am Stand des Familienbündnisses einiges zu entdecken. Zahlreiche Informationen zu verschiedenen Themen rund um das Ehrenamt, einen Wünschebaum, an dem die Menschen ihre Anregungen für die Arbeit des Bündnisses dokumentieren konnten. Und an diesem Tag besonders im Fokus: Informationen und Details zur Neustrukturierung des Bündnisses. Simon Päbler, Sprecher des Familienbündnisses, skizziert die grundlegenden Veränderungen: „Ab sofort geht es in vier neuen Arbeitsgruppen um die Themen ‚Migration und Integration‘, ‚Familie‘, ‚Gewaltprävention‘, ‚Gesundes Aufwachsen und Altern im Vogelsberg‘“. Nun sollen weitere Menschen aus dem Vogelsberg für die Mitarbeit im Bündnis begeistert werden. Zu den Aktivitäten am Jubiläumsfest zieht der Bündnissprecher eine positive Bilanz, „denn die Menschen zeigten großes Interesse an der Neustrukturierung und brachten sich mit zahlreichen Themenwünschen und Anregung in die Bündnisarbeit ein“, führt er aus. Er lädt interessierte Menschen dazu ein, im Familienbündnis mitzuarbeiten, und die Hilfestrukturen des Vogelsbergkreises aktiv mitzugestalten.Interessierte können sich per Telefon unter 06641 977 3404, per E-Mail an familienbuendnis@vogelsbergkreis.de an Sandra Obenhack oder unter 06641-977/235 sowie per E-Mail an simon.paebler@vogelsbergkreis.de an den Bündnissprecher Simon Päbler wenden.