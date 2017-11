Gewinnspiel: Drei Gewinnerinnen und Gewinner erhalten Gutscheine

Am Stand der Kreisverwaltung auf der Herbstmesse in Alsfeld veranstaltete die vhs am 10. November ein Gewinnspiel. Aus den 39 richtigen Teilnahmescheinen wurden nun die drei Hauptgewinner gezogen. Gewonnen haben jeweils einen vhs-Gutschein:



Martin Loch, Wallenrod (1. Preis),

Karin Rühl, Strebendorf (2. Preis),

Karen Heipel, Schrecksbach (3. Preis).



Die Gewinnerinnen und Gewinner können ihre Gutscheine ab Ende November im Geschäftszimmer der vhs-Geschäftsstelle in Alsfeld, Im Klaggarten 6, abholen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers