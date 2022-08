"Gesund Aufwachsen, Arbeiten und Älterwerden"

Fachstelle "Prävention und Gesundheitsförderung" soll Kontakte knüpfen, beraten und vernetzen

„Schritt für Schritt ein gesünderes Aufwachsen, gesünderes Arbeiten und gesünderes Älterwerden der Menschen im Vogelsbergkreis erarbeiten“, bringt Ina Stein, neue Koordinatorin für „Prävention und Gesundheitsförderung“ im Gesundheitsamt, die Kernthemen ihrer neuen Aufgabe auf den Punkt. Denn im Zentrum der neu geschaffenen Fachstelle „Prävention und Gesundheitsförderung“ stehen Themenfelder des Präventionsgesetzes. Die Fachstelle soll dabei als Schnittstelle zwischen verschiedenen weiteren Akteuren fungieren. Die Ausrichtung orientiert sich am Bundes-Präventionsgesetz, dessen Umsetzung im Vogelsbergkreis nun weiter forciert werden soll. Im Fokus sind dabei übergeordnete Institutionen und Akteure – beispielsweise Kindertagesstätten, Städte und Gemeinden, Schulen oder Pflegeeinrichtungen. „Die Fachstelle sieht sich als Vernetzungsstelle, die beispielsweise über Förderprogramme informiert, Beratung oder Kontakte vermittelt“, sagt Stein. Eine Schnittstelle zwischen der unteren Gesundheitsbehörde, der Verwaltungsspitze, politischen Gremien und weiteren Akteuren der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung soll die Fachstelle sein. In diesem Zuge befinden sich die ersten Maßnahmen in Planung, wie Stein abschließend berichtet.