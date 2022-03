Gesucht und gefunden

Erfolgreicher Bewerberinnentag im Rahmen der Frauenwochen im Familienzentrum Homberg

Bewerberinnen, Arbeitgeber, Qualifizierungsangebote, freie Stellen vor Ort – und neue Impulse bei der Suche nach einer beruflichen Zukunft. Das stand beim Bewerberinnentag im Familienzentrum Homberg im Mittelpunkt. Die Veranstaltung, die im Rahmen der Frauenwochen gemeinsam von Christiane Enders-Pfeil und Ute Bromm vom Familienzentrum sowie Cornelia Krömmelbein, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Kommunalen Vermittlungsagentur (KVA) Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter, organisiert wurde, war ein erfolgreicher Tag für Bewerberinnen und Aussteller.



Nach einer ersten erfolgreichen Veranstaltung in der Lauterbacher Schule an der Wascherde im Sommer 2021, sollte das Format nun auch in Homberg Bewerberinnen, Arbeitgeber, Qualifizierungsangebote und Beratungsstellen zusammenbringen.



Neben Arbeitgebern waren auch Bildungsträger mit ihren Qualifizierungsangeboten und freien Stellen vor Ort, und luden zu regen Gesprächen an den Infoständen ein. Auch der Arbeitgeberservice der KVA – Kommunales Jobcenter und die Agentur für Arbeit berieten bei Fragen zur Arbeits- oder Ausbildungsplatzsuche, führten intensive Beratungsgespräche und vereinbarten Folgetermine mit einigen Bewerberinnen, um gemeinsam neue Wege zu finden.



Ist die Richtung klar, und ein passendes Ausbildungs- oder Arbeitsplatzangebot gefunden, folgt in der Regel der Bewerbungsprozess. Für Fragen dazu stand Astrid Grün von der KVA – Kommunales Jobcenter zur Verfügung, und für Personen mit Migrationshintergrund half Gaiane Leiser-Bdoian vom IQ Netzwerk mit der mobilen Anerkennungsberatung weiter. Neben Tipps zu Kosmetik und Outfit für das Bewerbungsgespräch konnten am Bewerberinnentag in Homberg auch professionelle Bewerbungsfotos gemacht werden.



Die Veranstalterinnen von KVA und Familienzentrum ziehen nach der zweiten Veranstaltung des Formats ein durchweg positives Fazit. Die Veranstaltung habe einmal mehr dabei geholfen, wichtige Kontakte zu knüpfen und den Weg ins Berufsleben zu bereiten, resümieren die Veranstalterinnen abschließend.



Beteiligte:



KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter

Familienzentrum Homberg

Agentur für Arbeit

IQ Netzwerk Hessen

Stadt Homberg

Kamax

Arztpraxis Dr. Ladwig

Pro Senior

Diakoniestation Homberg Felda

Sparkasse Oberhessen

BZL Lauterbach

BWHW – Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft

Kompass Leben

Foto Hohl