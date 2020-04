Gestreamte Lesung auf Italienisch: Briefe an den Sohn von Adolf Eichmann

Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet aus der Kursreihe vhs.wissen live SPEZIAL wieder einen interessanten Vortrag an, der ausschließlich aus dem Internet gestreamt wird.Die Lesung in italienischer Sprache wird live aus Florenz gestreamt. Thema der etwa einstündigen Lesung sind die „Lettera a Eichmann“. Briefe, die der Philosoph Günther Anders an Klaus, den Sohn von Adolf Eichmann, geschrieben hat. Die Lesung wird in Kooperation mit dem Deutschen Institut Florenz und dem Teatro dell’Elce di Firenze angeboten.Das Angebot ist kostenfrei und Interessierte können einfach von Zuhause aus am Vortrag teilnehmen. Eine genaue Anleitung wird nach Anmeldung zur Verfügung gestellt.Die Veranstaltung aus der Reihe vhs.wissen live SPEZIAL wird am Freitag, 24. April 2020, von 20.30 bis 21.30 Uhr im Stream gezeigt. Durch den Abend führt ein Referent der Compagnia Teatro dell’Elce (Firenze).Für weitere Fragen können sich Interessierte unter der Telefonnummer 06631/792-7700 zu den Sprechzeiten der vhs an das Team wenden. Für Anmeldungen ist die vhs außerdem unter www.vhs-vogelsberg.de erreichbar.