Geschichte, Gegenwart und Zukunft der deutsch-österreichischen Nachbarschaft entdecken

Das Jugendbildungswerk Vogelsbergkreis bietet in Kooperation mit den Jugendbildungswerken der Stadt und des Landkreises Fulda während der Herbstferien einen Bildungsurlaub für 16- bis 27-Jährige in Wien an.Von Montag, 13., bis Freitag, 17. Oktober, werfen die Teilnehmer einen tiefen Blick in die Vergangenheit, um die gemeinsame Geschichte von Deutschland und Österreich besser verstehen zu können. Sie werden aber auch die aktuellen nachbarschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit beider Länder bei europäischen Fragestellungen kennenlernen und einen Ausblick in die Zukunft wagen und gemeinsam überlegen, welche Rolle beide Partner bei globalen Herausforderungen spielen könnten.Natürlich wird es ausreichend Zeit geben, um die besondere Atmosphäre und die vielfältigen Facetten der Stadt sowie den typischen Wiener Schmäh intensiv kennenzulernen und zu erleben.Die Veranstaltung ist nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz als Bildungsurlaub anerkannt, sodass es einen gesetzlichen Anspruch auf bezahlte Freistellung für diese Reise gibt.Weitere Informationen zur Reise, den Kosten sowie Anmeldung finden sich unter www.freizeiten-bildung.de , telefonisch unter 06641/977432 oder per E-Mail an jugendbildungswerk@vogelsbergkreis.de.