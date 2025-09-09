Gesagt, getan
Übergangsmensa an der Grundschule Kirtorf ist in Betrieb
Mit der Küche aus dem Bestand eines anderen Vogelsberger Schulstandorts und einem erfahrenen Caterer ist in Kirtorf pünktlich zum Start nach den Sommerferien ein umfassendes Mensa-Angebot realisiert worden. Genutzt wird das aktuell von zahlreichen Schülern täglich – und die Rückmeldungen sind positiv, wie Schulleiter Nils Strowitzki bestätigt.
Ein pragmatisches Projekt, das Spaß macht, betont Patrick Krug. „Alle Beteiligten haben hier harmonisch und lösungsorientiert zusammengearbeitet – dafür danke ich allen ganz herzlich“, unterstreicht der Schuldezernent abschließend.