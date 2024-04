„Gemeinsam haben wir viel gestemmt und gemeistert“

„Nach einem langen Leben im öffentlichen Dienst darf ich dich heute in deinen wohlverdienten Ruhestand verabschieden.“ Mit diesen Worten läutet Landrat Manfred Görig eine kleine Feierstunde für Uwe Kraft ein. Nach fast 48 Jahren Arbeit beim Vogelsbergkreis endet Krafts Dienstzeit. „Als Leiter des Amtes für Straßenverkehrsangelegenheiten hattest du eine sehr wichtige Aufgabe inne, die du stets gut gemeistert hast“, lobt Landrat Görig. „Ob Führescheintausch, Schwertransporte oder Baustellenbegehungen: Die Anforderungen in diesem Bereich sind heutzutage anders als früher und sicher auch gestiegen, was sicher nicht immer einfach ist.“ Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak fügt hinzu: „Ihr Weggang markiert das Ende einer Ära und hinterlässt eine große Lücke. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die Kreisverwaltung.“



Im August 1976 begann Kraft seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Vogelsbergkreis, im Anschluss legte er die Laufbahnprüfung ab. Im Juli 1979 begann er als Sachbearbeiter bei der Kreiskasse, bevor er sich für fünf Jahre für das Regierungspräsidium Gießen in der allgemeinen Landesverwaltung als Sachbearbeiter um das Waffen- und Verteidigungswesen kümmerte. 1987 wechselte Uwe Kraft in die Führerscheinstelle und wurde 1989 stellvertretender Leiter der damaligen Abteilung Verkehr und 1995 Leiter der Zulassungsstelle Alsfeld. 1998 wurde Kraft Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 1999 dann Leiter der Verkehrsabteilung und 2005 Sachgebietsleiter der Verkehrsbehörde im Amt für Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten. Nachdem Uwe Kraft ab 2013 die stellvertretende Amtsleitung des Amtes für Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten inne hatte, wurde er im Jahr 2021 zum Leiter des Amtes für Straßenverkehrsangelegenheiten ernannt.



„Du hinterlässt nicht nur fachliche Spuren, sondern auch menschliche. Dein Einsatz und deine Zuverlässigkeit habe ich immer sehr geschätzt“, konstatiert Holger Roth vom regionalen Verkehrsdienst der Polizei im Vogelsbergkreis.



Viele lobende Worte für Krafts langjährige Arbeit fanden auch Gregor Wolf von Hessen Mobil, Rolf-Georg Jörg und Julia Böttner von der Straßenverkehrsbehörde, die hervorhoben, dass sie in den gemeinsamen Jahren viel gestemmt und gemeistert haben, die Frauenbeauftragte Elisabeth Lippert, die Personalratsvorsitzende Anja Kreuder sowie dem Haupt-und Personalamtsleiter Ulrich Schäfer.



Auch Uwe Kraft selbst bedankte sich bei allen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben und versicherte, dass er die Zeit beim Vogelsbergkreis immer in guter Erinnerung behalten wird.

