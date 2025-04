Gemeinsam für Vielfalt und Zusammenhalt

Lesungen, ein inklusives Sportfest, Malworkshops, Vorträge und vieles andere mehr: Das Programm der Interkulturellen Woche (IKW) bot im vergangenen Jahr knapp 20 verschiedene Veranstaltungen an. Für die diesjährige IKW beginnen gerade die Planungen, denn unter dem Motto „dafür!“ sind von 21. bis 28. September alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Organisationen und Institutionen eingeladen, sich aktiv am Programm zu beteiligen. „Die Interkulturelle Woche steht für Vielfalt und eine starke Demokratie, für eine offene Gesellschaft, für Solidarität und Zusammenhalt und für noch vieles mehr. Wir laden Sie daher ein, ein Teil davon zu werden, und die IKW 2025 zu bereichern“, sagen Antonia Schäfer und Sonja Hartmann vom WIR Vielfaltszentrum VogelsbergkreisDieses Jahr wird zudem ein besonderes Jubiläum gefeiert: denn die IKW wird 50 Jahre alt – seit 1975 wird sie bundesweit veranstaltet. Ein Anlass, um auf die bisherigen Erfolge zurückzublicken und gleichzeitig die Zukunft der interkulturellen Zusammenarbeit gemeinsam zu gestalten, betonen die WIR-Koordinatorinnen Schäfer und Hartmann gemeinsam. Alle interessierten Veranstalterinnen und Veranstalter werden dazu aufgerufen, sich an der IKW 2025 zu beteiligen. „Ob kulturelle Darbietungen, Workshops, Vorträge oder interaktive Aktionen – jede Idee trägt dazu bei, das Miteinander im Vogelsbergkreis zu stärken und den interkulturellen Austausch zu fördern“, sagen die WIR-Koordinatorinnen. Veranstaltungen können auch kurz vor oder nach dem Aktionszeitraum angeboten und beworben werden.Wer eine Veranstaltung organisieren möchte, kann sich bereits jetzt anmelden. Veranstaltungsmeldungen werden bis zum 14. Juli 2025 vom WIR Vielfaltszentrum des Vogelsbergkreises entgegengenommen. Die WIR-Koordinatorinnen unterstützen auch bei der Suche nach Fördermöglichkeiten für Projekte im Aktionszeitraum. Weitere Informationen und das Anmeldeformular für Veranstaltungen finden Interessierte auf der Homepage des Vogelsbergkreises unter www.vogelsbergkreis.de/ikw