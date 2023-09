Gemeinsam Vielfalt feiern

Es soll ein Fest für alle werden – dies ist der Wunsch des AWO-Kreisverbandes und all seiner Mitstreiter, die sich zusammengefunden haben, um am 22. September ab 14.30 Uhr ein Programm für alle Generationen und alle Kulturen auf die Beine zu stellen. Sie präsentieren Kunst und Kultur, Literatur und Musik, Spaß und Spiele sowie Köstlichkeiten zum Essen und Trinken.„Wir freuen uns sehr, dass wir so viele gefunden haben, die mitmachen“, freut sich AWO-Kreisvorsitzende Heike Bohl. „Das zeigt einmal mehr, wie engagiert, vielfältig und auch leistungsbereit die Menschen im Vogelsberg sind.“Ab 14.30 Uhr öffnet das Hofgut Rimbach seine Pforten: Zur Kaffeezeit gibt es dort Leckeres aus der Seniorenbackstube von AWO und VdK. Ein erster Programmpunkt ist die internationale Märchenstunde: Die Beauftragte für Integration und Gleichstellung des Vogelsbergkreises, Elisabeth Hillebrand, bringt dafür einen ganzen Schatz an Geschichten mit.Im Lauf des Nachmittags wird das kulinarische Angebot international ergänzt: Der Migrantenverein „Hand in Hand“ wird Fingerfood anbieten. Außerdem gibt es alkoholfreie Getränke und als Highlight alkoholfreie Cocktails.Ab 16 Uhr wird Clown Martin Lohse auftreten und bis 18 Uhr allen großen und kleinen Gästen viele Lacher entlocken.Um 16.30 Uhr wird der Bus aus Lauterbach erwartet, sodass kurz darauf die Veranstaltung offiziell eröffnet wird. Elisabeth Hillebrand, Schirmherr und Bürgermeister Heiko Siemon und Hans-Jürgen Röhr als Sprecher der Veranstaltergemeinschaft werden die Gäste begrüßen, die sich den ganzen Nachmittag lang auf ein großes Angebot freuen können:Der Tier- und Naturkindergarten Schlitz bietet Kinderschminken und Luftballonspiele für Kinder an, die Schulbezogene Jugendsozialarbeit bringt ein Outdoor-Spielekiste und ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht mit. Malen mit Rasierschaum kann man unter Anleitung des Kunst- und Kulturvereins Bad Salzschlirf. Neben einer Tombola zugunsten des Tier- und Naturkindergartens gibt es auch einen Markt der Möglichkeiten, bei dem sich Organisationen vorstellen, die sich dem Miteinander, der kulturellen Vielfalt und dem bürgerschaftlichen Engagement verschrieben haben: die Ehrenamtsstabsstelle des Vogelsbergkreises, das Bündnis für Familie, das WIR-Vielfaltszentrum, die AWO, der VdK-Kreisverband Lauterbach, der DRK-Ortsverein Schlitz, der Caritasverband, die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und einige andere mehr.Als besondere Gäste konnten die Musiker der One-World-Band gewonnen werden. Sie sind inzwischen gut bekannt in der Region und spielen von 17 bis 18 Uhr auf der Bühne im Hofgut. Danach können die Besucher noch weiterhin zusammensitzen, bis die Veranstaltung gegen 20 Uhr ausklingt.Heike Bohl lädt alle Menschen im Kreis ein: „Wir haben ein großartiges Angebot an einem wunderbaren Ort zusammengestellt und hoffen, dass wir viele Gäste nach Rimbach locken, um gemeinsam die Vielfalt zu feiern.“Beginn der Veranstaltung: Kaffee und KuchenMärchen aus aller Welt mit Elisabeth HillebrandFingerfoodClown-Einlagen mit Martin Lohseoffizielle Eröffnung mit Elisabeth Hillebrand, Heiko Siemon und Hans-Jürgen RöhrMusik mit der One-World-BandAusklangSowohl von Schlitz als auch von Lauterbach aus wird ein Shuttlebus nach Rimbach fahren. Anmeldung bei Heike Bohl ( heike.bohl@mail.de ), die auch Informationen dazu gibt.Infos unter: www.vogelsbergkreis.de/ikw