„Gelbe Schleife“ für den Kreis

Hell- und Dunkelgrün, Erdtöne, doch vor allen Dingen die Farbe Gelb: Sie ist es, die den Termin in der Kreisverwaltung in Lauterbach dominiert. Denn in Form der „Gelben Schleife“ bringt sie künftig an den Kreisverwaltungsstandorten am Goldhelg in Lauterbach und der Hersfelder Straße in Alsfeld die Solidarität mit Soldatinnen und Soldaten sowie ihren Angehörigen zum Ausdruck. „Der Vogelsbergkreis trägt seinen Teil dazu bei, die Bundeswehr wieder mehr ins Bewusstsein zu bringen“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak im Rahmen der Übergabe im Landratsamt.



Gemeinsam mit dem Ersten Kreisbeigeordneten Patrick Krug empfängt er dort Oliver Behr, Oberstarzt der Division Schnelle Kräfte in Stadtallendorf, Martin Würz, Vorsitzender des Fördervereins Stab Division Schnelle Kräfte, Marcello Camerin, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Stab Division Schnelle Kräfte, Kreisbrandinspektor Marcell Büttner, Dr. Stefan Serguhn, Oberstleutnant der Reserve und Leiter des Kreisverbindungskommandos Vogelsberg, Achim Höll, Vorsitzender der Kreisgruppe Oberhessen und Oberstabsfeldwebel der Reserve, Willi Dechert, Reservistenkameradschaft Lanzenhain und Oberst a.D., und Lukas Becker, Bürgermeister der Gemeinde Lautertal.



Kreistagsbeschluss für die „Gelbe Schleife“



Die große Koalition im Vogelsberger Kreistag hatte im vergangenen November den Beschluss auf den Weg gebracht. „Und es hätte – wirft man einen Blick auf die aktuelle geopolitische Situation – keinen passenderen Zeitpunkt geben können“, unterstreicht der Landrat Mischak und umreißt in seiner Begrüßung die Bedeutung der Bundeswehr.



Dabei kommt er auch auf die Zusammenarbeit des Vogelsbergkreises mit der Bundeswehr zu sprechen, die seit Jahren auf verschiedenen Ebenen gut und zielführend ist, merkt der Landrat etwa mit Blick auf die Kooperation in Corona-Zeiten an. Immer wieder hat die Bundeswehr in den vergangenen Jahren bewiesen, wie wichtig sie ist und dass der Sparkurs der zurückliegenden Jahrzehnte nicht richtig war. Das soll sich mit steigenden Verteidigungsausgaben und ambitionierten Zielen ändern. „Doch dazu braucht es Menschen, die sich für die Bundeswehr und unser Land verpflichten und sich so größten Dank und Anerkennung verdienen“, sagt Dr. Mischak. Und der Erste Kreisbeigeordnete Krug ergänzt: „Es freut uns daher umso mehr, die ‚Gelbe Schleife‘ als Zeichen der Anerkennung und der Solidarität in Empfang nehmen zu können.“



Oberstarzt Behr dankt dem Vogelsbergkreis für die Solidaritätsbekundung und betont, dass es ein Geben und Nehmen ist, das von kleinen Aufmerksamkeiten bis hin zur Zusammenarbeit in verschiedenen Lagen reicht. Schließlich ist Landesverteidigung eine Gemeinschaftsaufgabe, die mit einer engen Verzahnung zwischen zivilen und militärischen Institutionen und einer großen Portion Wertschätzung funktioniert.



Dem hat sich auch der Förderverein Stab Division Schnelle Kräfte verschrieben, wie der erste Vorsitzende Würz informiert. Denn neben der Unterstützung von Familien, Reisehilfen für Angehörige, dem Totengedenken sowie Besuchen von im Einsatz Verwundeten geht es dem Verein ganz besonders um die Wertschätzung der Soldatinnen und Soldaten in der Gesellschaft. Man steht ihnen sowie Angehörigen gleichermaßen unterstützend zur Seite.



Dass nun der Vogelsbergkreis gemeinsam weit mehr als 100 Gemeinden, Kommunen, Unternehmen und weiteren Förderern das Anliegen unterstützt, ist ein schönes Zeichen. Eine Dokumentation enger Zusammenarbeit und Partnerschaft, heißt es abschließend.

