Unter dem Motto „Geht’s noch schöner?“ wird im Vogelsbergkreis auch in diesem Jahr rund um den Internationalen Frauentag am 8. März wieder eine Vielzahl von kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen angeboten. Rund 40 Termine haben die Veranstalterinnen in der Zeit von Mitte Februar bis Ende März vorgesehen. Initiiert wurden die Frauenwochen im Kreis von Elisabeth Hillebrand, ehrenamtlich Beauftragte für Gleichstellung und Integration des Vogelsbergkreises, sowie dem Frauennetzwerk.Das gesamte Programm der Frauenwochen ist auf der Internetseite des Vogelsbergkreises unter www.vogelsbergkreis.de unter dem Punkt „Flyer, Faltblätter und Broschüren“ zu finden. Zudem liegen Flyer an verschiedenen Orten im Kreis aus, wie beispielsweise in Behörden, Büchereien, Buchhandlungen und anderen Geschäften.Den Auftakt der Frauenwochen macht die weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen „One Billion Rising“ am Freitag, 14. Februar. Im Vogelsbergkreis veranstalten die Beauftragte für Integration und Gleichstellung, die AG Gewaltprävention im Bündnis für Familie und die Mitglieder des Frauennetzwerks einen Flashmob, bei dem gemeinsam zu dem Lied „Spreng die Ketten“ getanzt wird. Die Veranstaltung findet am 14. Februar um 16 Uhr auf dem Marktplatz in Lauterbach statt.An Dienstag, 25. Februar, gibt es um 10 Uhr ein internationales Frauenfrühstück im katholischen Pfarrzentrum in Alsfeld. Die Teilnehmerinnen der “Weltenkinder – interkulturelle Mutter-Kind-Gruppe” gestalten ein Frühstücksbuffet mit internationalen Speisen.Um Anmeldung wird gebeten unter 06631/776510 oder per E-Mail an andrea.schaal-walosik@caritas-giessen.de „Gemeinsam stark – ein politisches Frauenfrühstück“ heißt es am Samstag, 1. März, in der Zentralstation in Lauterbach. Die SPD Frauen Vogelsbergkreis laden ein, um sich nach einem Frühstück einen Vortrag der Politikwissenschaftlerin und Landtagsabgeordneten Cirsten Kunz-Strueder zum Thema Kommunalpolitik und Frauen anzuhören.Eine Anmeldung bis Ende Februar ist erwünscht unter 0176/13426243 oder per E-Mail an bergmannlauterbach@t-online.de Weiter geht’s am Donnerstag, 6. März, mit einer musikalischen Lesung in der Stadtbücherei in Lauterbach. Ute Kirst, Ilka und Steffi Kötschau, Petra Scheuer und Traudi Schlitt möchten anlässlich des 75. Jahrestages der Frauen des ersten deutschen Bundestags deren Arbeit, die unter anderem für die Verankerung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Grundgesetz gekämpft haben, würdigen. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Sabine Dietrich.Um Anmeldung wird gebeten unter 06641/184162. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden sind erwünscht.Am Freitag, 7. März, 19 Uhr, bietet Jutta Bärsch in der Dreifaltigkeitskirche Alsfeld ein schauspielerisches Kabinett-Stück mit szenischen Darstellungen von vier Monologen aus Christine Brückners „Ungehaltene Reden, ungehaltener Frauen“. Mit jeweils stilgerechten Kostümen und Requisiten bietet sie dem Publikum abwechslungsreiche Einblicke auf vier beeindruckende Frauengestalten der Geschichte – von der Antike bis zum 19. Jahrhundert.Zu einem gemeinsamen Frühstück laden die Naturfreundinnen Vogelsberg am Samstag, 8. März, 10 Uhr, in das B:24 in Lauterbach ein. Jede und jeder wird gebeten, seine Lieblingsspeisen zum Frühstücken mitzubringen. Getränke sind vorhanden. Anmeldung bis 7. März unter 0170/9605394.Die offizielle Auftaktveranstaltung der Frauenwochen 2025 findet am selben Tag, also ebenfalls am 8. März, um 19 Uhr im Lauterbacher Kino statt. Dort wird „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen!“ gezeigt. Die Fortsetzung des Films aus dem vergangenen Jahr. Der Film bietet den beeindruckenden Lebensleistungen der ostdeutschen Frauen und ihrem Kampf um Chancengleichheit eine fesselnde Bühne. Abgerundet wird die Veranstaltung des Frauennetzwerkes durch Musik und eine Modenschau. Außerdem können sich die Besucherinnen noch auf eine schöne Überraschung zum Thema Schönheit freuen.Am 8. und 9. März wird um 20 Uhr im Güterbahnhof in Alsfeld das Theaterstück „72 Stunden – eine Anklage“ aufgeführt. In dem Stück geht es um den Mord an einer Frau. Ein Inspektor befragt die Menschen, von denen sich die Ermordete zuvor Hilfe erhofft hatte. Nach und nach deckt er ein Netz aus Fehleinschätzungen, unterlassener Hilfeleistung und mangelhaften Präventivmaßnahmen auf. Hintergrund dieses Theaterstücks ist, dass unter anderem in Deutschland alle 72 Stunden eine Frau von ihrem Ex-Partner, ihrem Stalker oder einem gekränkten Abgewiesenen ermordet wird. Das Theaterstück wird noch ein drittes Mal am 15. März um 20 Uhr im Lichtspielhaus in Lauterbach aufgeführt.Gefrühstückt wird auch in diesem Jahr wieder auf dem Hoherodskopf: Die Frauenbeauftragten der Region laden gleich vier Mal zum traditionellen Frauenfrühstück & Kabarett mit Tine Lott und Frau Kraft in die Taufsteinhütte-Vulkanhütte ein. Karrierefrau, „Perlhuhn“, Feministin oder Landfrau erleben dabei morgendlichen Gaumenschmaus mit Musik, Spaß und Kurzweil. Die Termine: 8., 9. sowie 16. und 17. März, jeweils von 10 bis 15 Uhr.Anmeldung unter 0171/8531120 oder per E-Mail an gudrun-haas-schotten@t-online.de Am Donnerstag, 10. März, findet um 15 Uhr eine Lesung mit Geschichten von Gerlinde Jennert in der Stadtbibliothek in Schlitz statt. Elisabeth Hillebrand und das Team der Stadtbibliothek laden ein, den Nachmittag gemeinsam bei Kaffee, Tee und Kuchen zu verbringen und dabei der Autorin zu lauschen.Eine interaktive Krimilesung mit Frühstück gibt es am Dienstag, 11. März, um 9.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Schotten. Sonja Wolfer liest passagenweise aus ihrem Kriminalroman „Brennender Schmerz“ vor und bietet den Gästen dazu Informationen aus der Kriminalistik, Fallanalytik und von True Crime Fällen, auf deren Basis die Gäste selbst ermitteln.Um Anmeldung wird gebeten bis Freitag, 7. März, unter Telefon 06044/9645814 oder per E-Mail an mehrgenerationenhaus@schotten.de Am Abend des selben Tags (11. März) bieten der Caritasverband Gießen und die Regionale Diakonie Oberhessen um 18 Uhr eine Online-Veranstaltung zum Thema „Elterngeld & Co. – Antragsmöglichkeiten bei Schwangerschaft und Geburt“ an. Anmeldung per E-Mail an ina.wenz@regionale-diakonie.de Ebenfalls am Dienstag, 11. März, findet um 19 Uhr ein Vortrag in der Volkshochschule des Vogelsbergkreises in Alsfeld unter dem Motto „Eine Rebellin gegen die Konventionen ihrer Zeit“ statt. Heidrun Merk berichtet vom Leben der Emma Charlotte Herwegh, geborene Emma Siegmund, die eine deutsche Revolutionärin während der Erhebungen von 1848/49 in Frankreich und dem deutschsprachigen Raum und eine frühe Vorkämpferin der Frauenrechtsbewegung war.Anmeldung per E-Mail an info@vhs-vogelsberg.de „Ein Tag für Ihre Gesundheit“ heißt es am Mittwoch, 13. März, im Haus der katholischen Kirche, Schellengasse 26, in Alsfeld. Die KVA Vogelsbergkreis lädt von 9 bis 13 Uhr alle Interessierten ein, die erfahren möchten, wie sie ihre körperliche Gesundheit stärken können, um den Anforderungen des (Arbeits-)Alltags gerecht zu werden. Es werden Mitmachaktionen und Expertenberatungen angeboten und es besteht die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen.„Frauen und Rente – wie bin ich abgesichert?“ – dieser Frage geht Sabine Vogel, Firmenservice der Deutschen Rentenversicherung Hessen, auf Einladung des AWO-Sozialzentrums Lauterbach nach. Der Vortrag, der am Donnerstag, 13. März, um 13.45 Uhr beginnt, beleuchtet unter anderem folgende Themen: Voraussetzung und Beginn der Altersrenten, die Auswirkung von Teilzeittätigkeit, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Scheidung und Tod des Partners auf die Rentenhöhe.Anmeldung bis Mittwoch, 12. März, unter 06641/96340 oder per E-Mail an senioren-lauterbach@awo-hs.org Einen Workshop unter dem Motto „Selbstzweifel überwinden, selbstbewusst durchstarten“ bieten Bettina Groetzke und Sabine Steinbeck von „Erfolg.Reif“ am Donnerstag, 13. März, in der Stadtbücherei Lauterbach an. In dem interaktiven Workshop wird den Selbstzweifeln auf den Grund gegangen und die Coaches zeigen den Teilnehmerinnen praktische Strategien, um die Zweifel hinter sich lassen zu können.Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an info@erfolgreif.de Die Welt der Klangschalen erleben können Frauen ebenfalls am Donnerstag, 13. März, ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Reibertenrod. Die harmonisierende Wirkung der Töne kann helfen, Stress zu senken, erholsamer zu schlafen und das Immunsystem zu stärken, erklären die Veranstalterinnen Karin Linker und Heidrun Stark. Der Kurs findet noch einmal am 20. März, ebenfalls um 19.30 Uhr, im Konfirmandensaal der Kirche in Lauterbach statt.Um Anmeldung für beide Kurse wird gebeten bis Donnerstag, 6. März, per E-Mail an karin-linker@web.de Am Freitag, 14. März, erfahren Interessierte ab 15 Uhr in der Gemeindewerkstatt in Schlitz, wie man Bodenproben untersucht. Unter Anleitung von Mitgliedern der Obst- und Gartenbaufreunde Schlitz können Proben aus dem heimischen Garten analysiert und die notwendige Düngermenge für die entsprechende Kultur bestimmt werden.Anmeldung unter Telefon 00642/250.Abends um 18 Uhr eröffnet die Historikerin Dr. Monika Hölscher die Ausstellung „Hebammen in der vergangenen Zeit“ in der Museumsscheune in Alsfeld, organisiert von den Landfrauen Alsfeld, Stadt und Land. Bis zum 28. März werden dort verschiedene Tafeln zur Entwicklung des Hebammenwesens von der Frühzeit bis heute gezeigt.Um 19 Uhr wird am 14. März getrommelt und zwar in der Rainröder Straße 6, Alsfeld-Eifa. Elke Ama’Sora Saller lädt ein, das Trommeln mit und ohne Instrument auszuprobieren.Weitere Infos und Anmeldung unter www.elke-amasora-saller.de oder telefonisch unter 06631/73540.Musikalisch geht’s weiter um 19.30 im FuhrHof in Maar. Die BezirksLandFrauen Lauterbach veranstalten einen geselligen Abend mit Musik und Tanz.Eine musikalische Lesung findet ebenfalls am Freitag, 14. März, statt. Um 19.30 Uhr laden die Soroptimist Lauterbach in das Hohhaus-Museum in Lauterbach ein, um das neue Buch „Rissgeschicke“ von Karin Sachers, Karen Liller und Sabine Euler kennenzulernen.Anmeldung unter Telefon 06641/919126.Nächster Programmpunkt am 14. März: eine Lesung mit Traudi Schlitt um 20 Uhr im Güterbahnhof Alsfeld. Schlitt bringt Politisches, Gesellschaftliches und Witziges aus Frauenleben im Allgemeinen und Besonderem zu Gehör. Mit dabei hat sie als musikalische Dreierpower Sabine Klohk, Tanja Reif und Ulrike Ocker-Marin an ihren Saxofonen.Karten gibt es in der Buchhandlung Lesenswert in Alsfeld zu kaufen.„Entfalte deine Schönheit“ heißt es am Samstag, 15. März, von 11 bis 16 Uhr in der Stadtbücherei Lauterbach. Friseurmeisterin und Make-Up-Artistin Anna Fey zeigt den Teilnehmerinnen Techniken, um ihren Look zu perfektionieren – für den Alltag und für besondere Anlässe.Um Anmeldung wird per E-Mail an anna.fey@web.de oder telefonisch unter 0177/9317740 gebeten.Unter dem Motto „Brunch & Flohmarkt“ treffen sich Frauen am Sonntag, 16. März, zwischen 11 und 15 Uhr im Kulturladen in Schlitz, um gemeinsam zu brunchen und vielleicht das ein oder andere gebrauchte Schmuck- oder Kleidungsstück zu erwerben. Wer etwas verkaufen möchte, sollte bereits gegen 10.30 Uhr da sein und, wer hat, Ständer oder kleine Tischchen mitbringen.Um Anmeldung wird gebeten unter 06642/250.Die Frauen Union Vogelsberg bietet am Montag, 17. März, um 19 Uhr einen Kurs in der Villa Raab in Alsfeld an, der den Teilnehmerinnen dabei helfen soll, ihren eigenen Stil zu finden. Die Frauen sollen zudem ihren Wert erkennen und selbstbewusster auftreten können.Anmeldung unter Telefon 06631/2558.Am Mittwoch und Freitag, 19. und 21. März, wird sich im Wald entspannt, es soll zur Ruhe gekommen und Energie getankt werden. Die LandFrauen Hessen, Bezirksverein Alsfeld laden jeweils um 13.30 Uhr zum Waldbaden ein. Treffpunkt ist der Parkplatz der Gaststätte „Zur Hardtmühle“ in Alsfeld-Eifa.Um Anmeldung per E-Mail an info@bezirkslandfrauen-alsfeld.de bis Freitag, 14. März, wird gebeten.„Von Frauengold bis Ladykiller“: Vortrag und Lesung mit Traudi Schlitt und Christiane Pflug am Donnerstag, 20. März, um 19 Uhr in der Museumsscheune in Alsfeld.Getanzt wird am Freitag, 21. März, in der Zentralstation Frischborn zwischen 19 und 22.30 Uhr. Aber es darf natürlich auch gut gegessen und getrunken werden.Eine Ausstellung von Bildern, Holzskulpturen und Texten zum Thema „Farben der Liebe“ wird am Samstag, 22. März, zwischen 14 und 18 Uhr, sowie am Sonntag, 23. März, zwischen 11 und 15 Uhr in der Grebenhainer Straße 15 in Vaitshain gezeigt. Sabine Rudolph, Dagmar Marianne Zeiß und Ralph Bürger stellen ihre Werke aus.Eine Lesung mit der Autorin Jette Jansen findet am Freitag, 28. März, von 18 bis 20 Uhr im Beratungszentrum Vogelsberg in Lauterbach statt. Jansen liest aus ihrem autobiographischen und schonungslosen Buch „Sündenmädchen“ über eigene Erfahrungen mit physischer, psychischer und sexueller Gewalt. „Geht's noch schöner?" lautet der Name der letzten Veranstaltung im Rahmen der Frauenwochen. Zwischen 18 und 21 Uhr wird in der Friedrich-Ebert-Straße 6 in Mücke-Sellnrod ein Frauenabend mit Tipps zum Verschönern angeboten. Ob Make-Up-Tipps, individuelle Techniken, aber auch exklusiver, hautverträglicher und farbechter Schmuck warten auf die Besucherinnen.Um Anmeldung wird gebeten an ann-carin.reitz@gmx.de.