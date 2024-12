Gefragt: die Hebamme im Rettungsdienst

Hebammen im Rettungsdienst – immer mehr ländlich geprägte Kreise in Hessen interessieren sich für dieses Projekt, das schon erfolgreich umgesetzt wird im Main-Kinzig-Kreis, im Landkreis Marburg-Biedenkopf, im Kreis Fulda und eben im Vogelsbergkreis. Diese Erfahrung machten die Hebammen Nina Rinkleff (Ebsdorfergrund-Rauischholzhausen), Mona Loos (Schlitz) und Nina Decher aus Stumpertenrod (von links), die sich jetzt zum Austausch mit Dr. Dennis Humburg, dem ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes (rechts), und dem Leiter des Vogelsberger Amtes für Gefahrenabwehr, Marcell Büttner (Zweiter von links) und dessen Stellvertreter Jürgen Schad im Landratsamt in Lauterbach trafen. Wie sich das Projekt in Zukunft entwickeln könnte – auch diese Frage wurde beim Treffen erörtert. Grundlage bildete dabei die Masterarbeit von Mona Loos, die sie mit Unterstützung der vier Landkreise geschrieben hatte.

