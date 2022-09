Gastgeschenk zum Kreisjubiläum

Eine bleibende Erinnerung ans Kreisjubiläum: Die Gäste aus dem Partnerkreis Oberhavel brachten ein besonderes Geschenk zum „runden“ Geburtstag des Vogelsbergkreises mit, einen Amberbaum. Als ein „Zeichen der langjährigen Verbundenheit der beiden Landkreise“ steht der Laubbaum nun auf dem Schulhof der erst vor wenigen Tagen eingeweihten IGS Schlitzerland. Letzte Hand bei der Pflanzaktion legten am Freitag die beiden Landräte Manfred Görig und Alexander Tönnies an, ehe sie die neue Schule in Augenschein nahmen.