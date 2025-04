Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Darauf sollten Vereinsverantwortliche nicht vertrauen. Schon gar nicht, wenn es um den Umgang mit der GEMA geht, teilt die Ehrenamtsstelle der Vogelsberger Kreisverwaltung mit und weist auf ein neues Angebot im Qualifizierungsprogramm für Ehrenamtliche hin: Am Mittwoch, 23. April, geht es von 19 bis 20.30 Uhr um die Frage „GEMA-Befreiung für das Ehrenamt – Was müssen Sie jetzt wissen?“. Die Info-Veranstaltung findet in der Obergasse 44 in Lauterbach statt. Anmeldungen nehmen Nazila Afshar, Telefon 06641/977-2497, und Sandra Obenhack, Telefon 06641/977-3404, ehrenamt@vogelsbergkreis.de , bis zum 11. April entgegen.