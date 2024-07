Für gesunde Bienen und guten Honig

Prävention gegen Amerikanische Faulbrut, die Bekämpfung der Varroa-Milbe, Gesundheitszeugnisse, die Wahl des Bienenstands und worauf es beim Verkauf eines Bienenvolks zu achten gilt: Judith Otterbein aus Fraurombach ist Fachfrau für genau diese Fragen. Der Erste Kreisbeigeordnete und zuständige Dezernent Patrick Krug hat sie daher erneut zur Bienensachverständigen für den Vogelsbergkreis ernannt. „Neben der eigenen Hobby-Bienenhaltung Zeit aufzuwenden und als Bienenhaltungs-Expertin unterwegs zu sein, ist alles andere als selbstverständlich“, unterstreicht Patrick Krug. „Ihr Dienst ist grundlegende Voraussetzung für gesunde Bienenvölker in der Region“, sagt der Dezernent.



Judith Otterbein ist im Vogelsbergkreis als Bienensachverständige nicht allein. Insgesamt sind es aktuell zehn von ihnen, die für Bienenhalterinnen und -halter zur Verfügung stehen, berichtet Dr. Robert Riße, Amtstierarzt im Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz. Aktuell sei die Zahl stabil, trotzdem werbe man für Nachwuchs und freue sich über neue Bienensachverständige, berichtet Dr. Riße. Neben einem Bezug zur Bienenhaltung ist lediglich ein Qualifizierungskurs am Bieneninstitut in Kirchhain des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen nötig, führt der Veterinär aus und lädt Interessierte ein, sich beim Veterinäramt zu melden.



„Mit Ihrer Arbeit tragen die Bienensachverständigen im Vogelsbergkreis dazu bei, die Imkerei in der Region erfolgreich zu machen, und qualitativ hochwertigen Honig zu produzieren – dafür unseren herzlichen Dank“, unterstreicht Dezernent Krug abschließend und wünscht Judith Otterbein für die kommenden drei Jahre als Sachverständige viel Erfolg.

