Für Bauernbrot, "Blechkuche" und Pizza

Über viele Jahre hinweg waren Backhäuser im Vogelsbergkreis einer der Mittelpunkte des Dorflebens – am Backtag kamen die Menschen mit vorbereiteten Blechkuchen und Broten zusammen, um für die kommenden Tage versorgt zu sein. An vielen Orten sind die Backhäuser aus dem Ortsbild verschwunden, in Kölzenhain hingegen ist das Backhaus noch immer ein wichtiger Fixpunkt. Für den Erhalt und die Renovierung gab es nun einen Förderbescheid von 38.000 Euro, der das Gemeinschaftsprojekt von Stadt Ulrichstein und Kölzenhainer Vereinen unterstützen wird.



„Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Kölzenhain ihr Backhausfest, Schulklassen und Kindergärten haben Vorführungen bekommen und das Backhaus ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Kölzenhainer Dorflebens“, konstatiert der Erste Kreisbeigeordnete Dr. Jens Mischak (CDU) bei der Bescheidübergabe. „Dass alle anfallenden Arbeiten – bis auf den Backofenbau vom Fachmann – in Eigenleistung von Kölzenhainerinnen und Kölzenhainern erbracht werden, macht das Projekt zu etwas Besonderem“, fügt er an. Umfangreiche Baumaßnahmen stehen für die Kölzenhainer an: durch eine instabile Rückwand müssen der Backofenboden und das Gewölbe neu gemauert werden. Zuerst wird der Backofen zurückgebaut, bevor Fundamente und Außenwände erneuert werden. Sind diese Arbeiten abgeschlossen, wird ein Ofenbauer aus der Region den Backofen neu mauern.



Edwin Schneider, Bürgermeister der Stadt Ulrichstein und Vorsitzender des Beirats des Region Vogelsberg e.V., Volker Repp, Ortsvorsteher von Kölzenhain, und sein Stellvertreter Edgar Nickel sind sich über eines einig: das Projekt aller Kölzenhainer Vereine und das Zusammenkommen am Backhaus sind ein wichtiger Pluspunkt für die Dorfgemeinschaft. Neben dem alljährlichen Backhausfest der Freiwilligen Feuerwehr sollen in Zukunft ein Pizzabacken am 1. Mai, ein Hähnchenessen im Winter sowie ein Oktoberfest mit Kuchenback-Aktion für ein Pflegeheim fest im Veranstaltungskalender etabliert werden. „Der Förderbescheid ist auch Anerkennung für die Initiative vor Ort, die vielen Stunden, die an Eigenleistung in das Projekt fließen werden und das Herzblut der Kölzenhainerinnen und Kölzenhainer“, betont Wirtschaftsdezernent Dr. Mischak abschließend.

