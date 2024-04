Fünf Vogelsberger ausgezeichnet

Sie setzen sich ein in der Feuerwehr, beim DRK, in der Grundschule oder in der intensiven Arbeit mit Menschen mit Behinderung: Fünf Ehrenamtliche aus dem Vogelsbergkreis sind jetzt bei der Verleihung des Ehrenamtspreises der Bürgerstiftung Mittelhessen in Gießen ausgezeichnet worden. Dabei würdigte auch Kreisbeigeordneter Hans-Jürgen Herbst das Engagement von Marie-Cecile Müller aus Mücke, von Nils Petermann aus Schotten, von Luisa Breitenbach aus Schotten, von Moritz Schneider aus Mücke und von Emma Sechting aus Mücke.Viele junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich und freiwillig in Vereinen, Kirchen und sozialen Einrichtungen. Mit dem Ehrenamtspreis für junge Menschen will die Bürgerstiftung Mittelhessen auf deren Einsatz aufmerksam machen – zur Nachahmung für andere junge Menschen und als Ansporn für ehrenamtliches Engagement insgesamt.Während der Bewerbungszeit für den Ehrenamtspreis 2023 vom 1. November 2023 bis zum 31. Januar konnten Menschen aus Mittelhessen zwischen 15 und 25 Jahren, die sich ehrenamtlich engagieren, vorgeschlagen werden. Eingereicht wurden über 70 Vorschläge, von denen nun 67 Preisträger mit Preisen in der Gesamtsumme von fast 9000 Euro geehrt wurden – darunter auch fünf Vogelsberger.Marie-Cecile Müller aus Mücke besticht durch ihre positive, offene Art, ihrem hohen Maß an Taktgefühl und ihrem Einfühlungsvermögen und ist ein gutes Vorbild für sehr junges Engagement. Sie übernimmt regelmäßig die Mitarbeit in der Bereitschaft bei Diensten im sozialen Bereich und hilft Grundschulkindern bei Kinder-Kreativ-Workshop im Rahmen von Schulfesten in Nieder-Ohmen. Außerdem ist sie engagiert als Unterstützerin im Kinderturnbereich des Sportvereins. Weit darüber hinaus hilft sie bei vielen Vereinsfesten immer da, wo helfende Hände benötigt werden.Seit 2019 ist Nils Petermann aus Schotten, damals 17 Jahre alt, Betreuer bei der Jugendfeuerwehr in der Kernstadt. Bei Wind und Wetter steht er verlässlich für die JFW bereit. Auch bei außerplanmäßigen Veranstaltungen bringt er sich besonders ein. Er kümmert sich zum Beispiel um Hydrantenüberprüfungen, das Wettbewerbstraining und die Wettbewerbe selbst, er engagiert sich bei der Vorbereitung und Durchführung der so genannten "Koordinatenläufe" oder "Spiele ohne Grenzen". Nils Petermann ist für die Jugendlichen ein vertrauensvoller Ansprechpartner.Ebenfalls seit 2019 ist Luisa Breitenbach aus Schotten Betreuerin der Jugendfeuerwehr und seit 2023 auch stellvertretende Jugendwartin, Kassenwartin des Feuerwehrvereins und Mitglied im Feuerwehrausschuss und berät damit über die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen einer Kernstadt-Feuerwehr. Am Feuerwehrstandort unterstützt sie darüber hinaus die Wehrführung im Berichtswesen. Die Aufgabenfelder sind vielfältig, dabei ist der Zeitaufwand nicht zu unterschätzen – und zudem absolviert Luisa Breitenbach noch eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin.Moritz Schneider ist immer bereit, sich für das DRK Mücke einzubringen und dies auch sehr oft außerhalb der normalen Dienste, Termine und Ausbildungen. Ein Anruf genügt und er ist zur Stelle. Auch bei den zahlreichen Sanitätsdiensten ist auf ihn Verlass. Seit mehr als vier Jahren ist er ehrenamtlich im DRK Mücke tätig. Nun absolviert er auch eine Berufsausbildung zum Notfallsanitäter. Dieses Wissen bringt er seinen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von Ausbildungsveranstaltungen näher.Das Thema Inklusion treibt Emma Sechting aus Mücke mit viel Leidenschaft und Engagement unermüdlich voran. Ehrenamtlich hat sie auf mehreren anspruchsvollen Reisen die intensive Betreuung, Pflege und in die Assistenz von verschiedenen Reiseteilnehmern, teilweise mit Mehrfachbehinderungen, übernommen. Auch bei der Betreuung von Menschen mit Behinderung in deren Freizeit wie z.B. im Zeltlager Eckmannshain, im Jugendclub Nieder-Ohmen und bei diversen Freizeitaktivitäten engagiert sich Emma Sechting. Seit diesem Jahr lebt sie in einer inklusiven Wohnform in Gießen.Zur Bürgerstiftung Mittelhessen:Die in Gießen ansässige Stiftung fördert seit 2004 gesellschaftliche Projekte und Initiativen in Mittelhessen zur Förderung des regionalen Lebens (Kultur, Jugend, Soziales, Bildung, Natur und Umwelt, Denkmalschutz). Unter ihrem Dach agieren 14 Treuhandstiftungen und Stiftungsfonds. Die Bürgerstiftung Mittelhessen unterstützt bürgerliches Engagement und darüber hinaus zahlreiche Vorhaben in der Region.Weitere Informationen unter www.buergerstiftung-mittelhessen.de oder ww.bstmh.de