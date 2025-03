Fünf Stationen – fünf Projekte

Fünf Stationen nimmt Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug in der Ulrichsteiner Schlossbergschule in Augenschein und schon haben er und seine beiden Amtsleiter Matthias Röse und Stefan Schmidt exakt fünf neue Projekte vor sich. Nach diversen gemeinsamen Schulbesuchen im Kreis sind Krug, Röse und Schmidt ein eingespieltes Team, sie entscheiden oft direkt vor Ort, was sich kurzfristig umsetzen lässt. Es sind keine großen Sachen diesmal in Ulrichstein, hier mal ein neuer Anstrich, dort ein neuer Fußboden oder neue Jalousien – aber effektiv sind die pragmatischen Lösungen und kindgerecht. Und so kommentiert denn auch die stellvertretende Schulleiterin Bettina Istas nach einem gemeinsamen Rundgang durch das Schulgebäude: „So einen guten Termin hatten wir noch nie.“



„Mit meinem Amtsantritt habe ich mir vorgenommen, alle 38 Schulstandorte zu besuchen“, schildert Krug im Gespräch mit Christian Bauerdorf, seit kurzer Zeit abgeordneter Schulleiter in Ulrichstein, und Stellvertreterin Bettina Istas seine Motivation. Ein besonderes Augenmerk richtet er dabei auf die Grundschulen, da ab dem nächsten Jahr der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung schrittweise umgesetzt werden muss. „Um Familie und Beruf vereinen zu können, wollen wir allen, die einen Platz in der Ganztagsbetreuung benötigen, auch einen anbieten können“, betont der Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent.



Anbieten kann Krug auch dem Schulleitungsteam die ein oder andere Maßnahme. „Uns ist bewusst, dass dies einer der Standorte ist, die ein gewisses Alter erreicht haben. Man sieht, dass es Bedarfe gibt. Aber: Dies ist einer von insgesamt 38 Schulstandorten im Vogelsbergkreis. Die finanzielle Situation ist angespannt, wir müssen den Euro mehrfach umdrehen. Doch wir probieren hier an der Schlossbergschule, das Bestmögliche herauszuholen – zum Beispiel die Verschattung des Pavillons“, kündigt Patrick Krug an.



„Insgesamt“, so die stellvertretende Schulleiterin Bettina Istas, „haben wir uns mit den Räumlichkeiten hier arrangiert. Sie könnten nur etwas kindgerechter gestaltet werden - für wenig Geld. Aber dann würden sich die Kinder hier wohler fühlen.“ Bestes Beispiel dafür: der in die Jahre gekommene Eingangsbereich. Nach einem prüfenden Blick kündigt der Schuldezernent an: „Den werden wir neu gestalten.“ Ebenfalls keine Frage: Im nahen Pavillon wird ein Sonnenschutz angebracht. Bettina Istas wünscht sich für den großen Raum, in dem unter anderem Hausaufgabenbetreuung und AGs stattfinden und in dem auch die Bücherei untergebracht ist, eine große Schrankwand. „Hier in diesem Raum passiert so viel, es wäre schön, wenn er etwas schöner gestaltet wäre.“



Nächste Station des Rundganges ist die Schulküche. Der Platz ist begrenzt, Mittagessen gibt es in drei Schichten. „Ich würde gerne den Zustand hier abstellen, es ist zu eng. Wenn Kinder lange in der Schule sind, dann muss auch das Umfeld stimmen“, erklärt Erster Kreisbeigeordneter Krug und ergänzt: „Da der Platz im Gebäude knapp ist, kann man vielleicht die Freifläche davor nutzen. Ich könnte mir eine Modullösung vorstellen, die man nicht nur fürs Mittagessen, sondern auch im sonstigen Schulalltag nutzen kann. Was hier sinnvoll ist, werden wir uns gemeinsam mit der Schule anschauen.“



Und schließlich zeigen Christian Bauerdorf und Bettina Istas ihren Gästen noch einen Klassenraum, der renoviert werden müsste. Ein neuer Fußboden, neu streichen, die Decke abhängen, neue Schränke… „Mit Beginn der Sommerferien machen wir den kompletten Raum“, verspricht Krug. Er würde „gerne noch mehr machen, aber das lassen die finanziellen Mittel aktuell nicht zu. Von daher werden wir im Bestand die Bedingungen verbessern“, so der Schuldezernent abschließend.

