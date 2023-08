Fünf Bewerber bei der Landratswahl

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Alternative für Deutschland (AfD) Freie Demokratische Partei (FDP) DIE LINKE (DIE LINKE) FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) Praktiker Partei (PP)

Nun ist es amtlich: Bei der Landratswahl am 8. Oktober treten neben Erstem Kreisbeigeordneten Dr. Jens Mischak (CDU) auch Dr. Udo Ornik (GRÜNE), Jürgen Laurinat (FDP), Sabine Leidig (DIE LINKE) und Bernhard Becker als Einzelkandidat an. Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am heutigen Freitag die fünf Wahlvorschläge, die bis zum 31. Juli eingegangen waren, geprüft und zugelassen.Ebenfalls zugelassen wurden die neun Kreiswahlvorschläge für die Landtagswahl. Um die Wahlkreisstimmen („Erststimme“) im Landtagswahlkreis 20 (Vogelsberg) konkurrieren:Der Landtagswahlkreis 20 (Vogelsberg) umfasst alle Städte und Gemeinden des Vogelsbergkreises sowie die Stadt Laubach und die Gemeinde Rabenau des Landkreises Gießen.