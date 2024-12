Worauf gilt es bei Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die Kommune zu achten? Welche Ausrüstung, wie viele Feuerwehrleute und welche Ausbildungen muss die Feuerwehr in Stadt oder Gemeinde vorhalten, um die Feuerwehr-Organisationsverordnung einzuhalten und sie in Einklang mit der kommunalen Gefahrenabwehr zu bringen? Auf welche Besonderheiten muss man in der Heimatgemeinde bei der Alarm- und Ausrückeordnung achten, um den Menschen schnelle Hilfe zu ermöglichen? Es waren diese und weitere Fragen, die beim Feuerwehrführungskräfteseminar in Lauterbach im Mittelpunkt standen. Seit einigen Jahren bietet der Vogelsbergkreis das Seminar für werdende Vogelsberger Feuerwehr-Führungskräften an, um ihnen einen Einblick in aktuell gültige Gesetze und Verordnungen zu ermöglichen. Auf sie warteten Vortragseinheiten und Gruppenarbeiten, in denen Kreisbrandmeister Tony Michelis und Kreisbrandinspektor Marcell Büttner informierten.



Unter anderem wurden den Führungskräften die gültigen Katastrophenschutzregelungen des Landes und die Einsatzplanung des Landkreises vorgestellt. Alle 22 Teilnehmer waren im Anschluss der Meinung, dass das Seminar eine gute Basis darstellt, um den gesetzlichen Herausforderungen, mit denen jede Kommune konfrontiert ist, gerecht zu werden.

