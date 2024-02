Durch die Wälder streifen, neue Pfade erkunden, Stockbrot am Lagerfeuer oder tolle Spiele in der Gruppe: Vom 2. bis 7. April bietet das Jugendamt des Vogelsbergkreises wieder eine Frühlingsfreizeit an. In den Osterferien sind Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren eingeladen, fünf spannende Tage im Kreisjugendheim in Landenhausen zu verbringen.Das Team des Jugendamts hat bereits ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Es wird gebastelt und gespielt und natürlich auch das großzügige Außengelände genutzt. Insgesamt stehen für die Freizeit 25 Plätze zur Verfügung. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Interessierte auf www.freizeiten-bildung.de