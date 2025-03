Frühlingsfreizeit im Kreisjugendheim

In den Osterferien bietet das Jugendamt des Vogelsbergkreises wieder eine Frühlingsfreizeit für die Jüngsten an. 25 Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren sind eingeladen, eine fünftägige Freizeit im Kreisjugendheim in Landenhausen zu verbringen. Dort erwartet die Kinder ein buntes Programm. Es wird gebastelt, gespielt und natürlich auch das großzügige Außengelände am Kreisjugendheim genutzt.Weitere Informationen und die Anmeldung finden Interessierte unter freizeiten-bildung.de/event/1188