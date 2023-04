Frühlingsfreizeit auf dem Vulkan

Durch Buchenwipfel klettern und in luftiger Höhe balancieren, eine Bergflanke hinunter rasen, T-Shirts gestalten und Armbänder basteln: das Programm der Frühlingsfreizeit für 25 Kinder auf dem Hoherodskopf war vollgepackt. In den Osterferien hatte das Sachgebiet „Jugendarbeit, Jugendbildung und Demokratieförderung“ vom Vogelsberger Jugendamt für die Sieben- bis Zehnjährigen viele verschiedene Aktivitäten geplant. Begleitet von fünf Betreuerinnen und Betreuern ging es von der Jugendherberge auf dem Hoherodskopf aus auf Tour. Neben Sommerrodelbahn, Baumkronenpfad oder dem Besuch des Vogelparks in Schotten standen unter anderem auch Basteln und kreatives Arbeiten auf dem Plan. „Die Kinder und auch die Betreuungskräfte hatten eine tolle Woche auf dem Hoherodskopf“, resümiert Hannah Müller vom Jugendamt, und weist auf die Freizeitangebote des Jugendamts für die Sommerferien hin. Auf www.freizeiten-bildung.de finden Interessierte weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten.