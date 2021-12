Frisch geimpft ins neue Jahr

Kurz vorm Jahreswechsel bietet die Stabsstelle Impfen des Vogelsbergkreises in der Hessenhalle in Alsfeld Impftermine mit dem Vakzin von Moderna an.Ohne Termin können sich über 30-Jährige Menschen dort am heutigen Donnerstag bis 20 Uhr eine Schutzimpfung abholen.Mitzubringen sind Personalausweis, Versichertenkarte, Impfpass und idealerweise der vorausgefüllte Aufklärungsbogen sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen. Diese Unterlagen können auf www.impfspringer.de heruntergeladen werden.Es können Erst-, Zweit-, und Auffrischimpfungen durchgeführt werden. Allerdings müssen nach der Zweitimpfung mindestens drei Monate vergangen sein. Auffrischimpfungen nach einer Schutzimpfung mit Johnson&Johnson sind bereits nach Ablauf von vier Wochen nach der Erstimpfung möglich.