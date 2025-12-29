Kontakt
Freude an der Arbeit mit Kindern?

Dann bewerben: Qualifizierungskurs für Tagesmütter startet im März

Eine berufliche Chance für alle, die Freude an der Arbeit mit Kindern haben und eine selbstständige Tätigkeit im eigenen Zuhause anstreben: Am 19. März startet im Vogelsbergkreis wieder ein neuer Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen. Bewerbungen sind noch bis Februar möglich, teilt das Jugendamt des Vogelsbergkreises in einer Pressemitteilung mit.

Früher haben Großeltern oder Nachbarn die Eltern bei der Kinderbetreuung unterstützt. Doch in vielen Familien ist das heute nicht mehr möglich. Daher hat sich die Kindertagespflege - neben der Betreuung in Kindertageseinrichtungen - längst zu einer wichtigen Säule in der Kinderbetreuung entwickelt: Babys und Kleinkinder werden zu Hause oder in geeigneten Räumlichkeiten von den Kindertagespflegepersonen einzeln oder in kleinen Gruppen von maximal fünf Kindern gleichzeitig individuell betreut.

Um auch Menschen ohne pädagogische Vorbildung einen qualifizierten Einstieg in die Kindertagespflege zu ermöglichen und gleichzeitig eine hochwertige Betreuung sicherzustellen, bietet der Vogelsbergkreis eine umfassende Qualifizierung an. Sie umfasst 160 Unterrichtseinheiten mit einer anschließenden Zertifizierung. Im Rahmen des Kurses werden die Tagesmütter und -väter unter anderem in Pädagogik, Psychologie, Selbstmanagement, Recht und Kommunikation ausgebildet. Die erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung ist Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege durch das Jugendamt des Vogelsbergkreises.

Der Kurs wird in Kooperation mit der Volkshochschule in Lauterbach durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wer Interesse an der Tätigkeit hat, kann sich mit den Fachberatungen der Fachstelle Kindertagespflege Annemarie Junk (Telefon 06641/977-4204) oder Susan Jusseaume (Telefon 06641 / 9774200) oder per E-Mail (kindertagespflege@vogelsbergkreis.de) in Verbindung setzen. Umfangreiche Informationen rund um die Kindertagespflege gibt es aber auch im Internet unter https://www.vogelsbergkreis.de/buerger-service/familie-kinder-jugend/kindertagesbetreuung/fachstelle-kindertagespflege/

