Freude, Spaß und viele neue Freundschaften

Kinderfreizeit des Jugendamtes in Landenhausen erfolgreich zu Ende gegangen

Abwechslungsreiche Tage voller Spiel, Kreativität und Teamgeist bot die Kinderfreizeit des Vogelsberger Jugendamtes im Zeltlager des Kreisjugendheims in Landenhausen: Über 20 Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren nahmen an der mehrtägigen Veranstaltung teil, die vom Sachgebiet Jugendarbeit, Jugendbildung, Demokratieförderung organsiert worden war.

Das Programm bot eine Mischung aus Outdoor-Abenteuern, Bastelaktionen und sportlichen Aktivitäten. Die Kinder hatten Gelegenheit, ganz neue Talente zu entdecken und Freundschaften zu knüpfen.

Besondere Highlights waren der Besuch beim Reit- und Fahrverein Landenhausen, der in Kooperation mit dem Kreisreiterbund Rhön-Vogelsberg den Kindern einen tollen Vormittag gestaltete, und der Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Lauterbach. Hier konnten die Kinder sich die Arbeit der Feuerwehr einmal ganz aus der Nähe ansehen.

Die Betreuer machten mit ihrem Engagement, ihrer guten Laune und ihrem hohen Verantwortungsbewusstsein die Kinderfreizeit zu einem tollen Erlebnis. 

Auch für Herbst stehen noch zahlreiche spannende Angebote auf dem Programm des Vogelsberger Jugendamtes. Unter anderem wird es einen Bildungsurlaub in Wien geben, zudem eine Fahrt nach Dresden und für die Jüngsten wird ein Herbstwochenende im November angeboten. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen findet man unter www.freizeiten-bildung.de.

